Ricardo promete aumentar remuneração de professores e reduzir criminalidade

Em relação à segurança pública, Ricardo assegurou a manutenção e intensificação da trajetória de queda dos indicadores de criminalidade. O plano prevê ações imediatas já nos primeiros dias de governo, com o aumento da presença policial ostensiva para garantir a proteção de trabalhadores e famílias.





O candidato relembrou o cenário de fragilidade vivenciado pela segurança pública em anos anteriores para reforçar a reestruturação promovida na gestão atual. "Nós vamos continuar colocando mais polícia na rua para proteger os trabalhadores, proteger a família do Espírito Santo."





No âmbito da saúde pública, o candidato defendeu o fortalecimento contínuo do SUS capixaba, criticando a opção de terceirização adotada por seu adversário político na Capital.





Ricardo elencou investimentos estruturantes em andamento, como a implantação de mais de 108 Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios, a conclusão do complexo de saúde de São Mateus e o início das obras dos hospitais em Colatina e em Baixo Guandu, além do Hospital do Câncer, em Cachoeiro de Itapemirim.





Na economia, o candidato destacou a marca histórica do menor índice de desemprego ao final de 2025 e a manutenção da classificação Nota A na gestão fiscal do Estado. Apontou também a atração de investimentos de grande porte de empresas como GWM, Amazon, Mercado Livre e Shopee e afirmou que a infraestrutura estadual e o Fundo de Desenvolvimento Regional garantirão a transição segura aos municípios capixabas diante das mudanças da reforma tributária.





O candidato reafirmou a parceria com os 78 municípios capixabas por meio de um governo municipalista e pontuou que o comando do Poder Executivo exige foco na gestão de resultados e no diálogo.