Ricardo promete aumentar remuneração de professores e reduzir criminalidade

Candidato à reeleição na corrida pelo Palácio Anchieta, Ricardo Ferraço (MDB) afirmou que planeja aumentar a remuneração dos professores, bem como o tempo de planejamento dos profissionais. E também colocou entre as metas para os primeiros 100 dias de mandato a redução dos índices de criminalidade, com reforço de policiamento nas ruas.
As promessas foram feitas durante entrevista em A Gazeta e CBN Vitória, que originalmente foi organizada como um debate entre os candidatos ao governo do Espírito Santo no segundo turno. A entrevista se transformou em uma entrevista de 20 minutos devido à ausência do candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), que faltou ao debate alegando cumprimento de agenda no interior do Estado.
Na área da educação, Ricardo Ferraço ressaltou os índices alcançados pelo Estado na educação básica, mas ponderou que os salários dos professores ainda precisam acompanhar essa evolução. O Espírito Santo ocupa, atualmente, a primeira posição na Região Sudeste e está entre as três melhores redes públicas de ensino do país, contudo figura em 12º lugar no ranking nacional de remuneração docente.
Para corrigir esse descompasso, o candidato prometeu abrir canal de diálogo com a categoria para reajustar salários e expandir a carga horária dedicada ao planejamento pedagógico.
"Nós somos hoje uma das três melhores 'Educação pública' do Brasil. Na Região Sudeste, estamos em primeiro lugar, mas reconheço que nós precisamos avançar ainda muito mais na valorização, no fortalecimento, na remuneração dos nossos professores, porque nós somos uma das três melhores 'Educação' do Brasil, mas quando a gente olha para a remuneração dos nossos professores, nós estamos em 12º lugar", afirmou.
Em relação à segurança pública, Ricardo assegurou a manutenção e intensificação da trajetória de queda dos indicadores de criminalidade. O plano prevê ações imediatas já nos primeiros dias de governo, com o aumento da presença policial ostensiva para garantir a proteção de trabalhadores e famílias.
O candidato relembrou o cenário de fragilidade vivenciado pela segurança pública em anos anteriores para reforçar a reestruturação promovida na gestão atual. "Nós vamos continuar colocando mais polícia na rua para proteger os trabalhadores, proteger a família do Espírito Santo."
No âmbito da saúde pública, o candidato defendeu o fortalecimento contínuo do SUS capixaba, criticando a opção de terceirização adotada por seu adversário político na Capital.
Ricardo elencou investimentos estruturantes em andamento, como a implantação de mais de 108 Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios, a conclusão do complexo de saúde de São Mateus e o início das obras dos hospitais em Colatina e em Baixo Guandu, além do Hospital do Câncer, em Cachoeiro de Itapemirim.
Na economia, o candidato destacou a marca histórica do menor índice de desemprego ao final de 2025 e a manutenção da classificação Nota A na gestão fiscal do Estado. Apontou também a atração de investimentos de grande porte de empresas como GWM, Amazon, Mercado Livre e Shopee e afirmou que a infraestrutura estadual e o Fundo de Desenvolvimento Regional garantirão a transição segura aos municípios capixabas diante das mudanças da reforma tributária.
O candidato reafirmou a parceria com os 78 municípios capixabas por meio de um governo municipalista e pontuou que o comando do Poder Executivo exige foco na gestão de resultados e no diálogo.
Durante a entrevista, Ricardo Ferraço lamentou a ausência de Lorenzo Pazolini no confronto direto de ideias, classificando a decisão do concorrente como desrespeito ao eleitorado capixaba.
Quando questinado sobre o que deixa para trás e faria diferente em um eventual novo mandato, criticou diretamente o adversário nas urnas. "Quem quer ser governador tem que ter foco no trabalho, na capacidade de gestão e na capacidade de diálogo, liderando e governando para todos e não para aquelas e para aqueles que pensam igual a você. Desejo continuar governando o Estado do Espírito Santo para muito além das redes sociais, para muito além do interesse e do propósito de obter likes", afirmou.
Ao ser questionado sobre a decisão de partidos como União Brasil e Podemos de declararem apoio ao seu adversário no segundo turno, Ricardo Ferraço minimizou o impacto do movimento das siglas e enfatizou a relação direta com o eleitorado.
O candidato defendeu que, no segundo turno, o fator determinante é a "conversa e o diálogo direto com a população capixaba", afirmando que o relevante é a "relação direta entre o candidato e a sociedade", acima de rearranjos de coligações.
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