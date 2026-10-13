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Eleições 2026

2º turno: Pazolini não comparece a debate e Ferraço é entrevistado por A Gazeta e CBN

Transmissão ao vivo com governador e candidato à reeleição começa às 10h e será multiplataforma

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2026 às 09:48

A Gazeta e CBN Vitória entrevistam nesta terça-feira (13) o candidato à reeleição Ricardo Ferraço (MDB), que disputa o comando do governo do Espírito Santo em segundo turno. A transmissão será realizada a partir das 10h ao vivo pela rádio, pelo site e pelos perfis oficiais no YouTube e nas redes sociais. 

No primeiro turno, o atual governador recebeu 34,06% dos votos. Já o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) terminou na liderança, com 49,65% dos votos válidos. A entrevista seria, a princípio, um debate entre os dois concorrentes. 


O convite formal para o debate foi feito às candidaturas em reunião no último dia 5, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. No dia 7 de outubro, em novo encontro em que foram apresentadas as regras do confronto, apenas a equipe de Ricardo compareceu. Em comunicado, Pazolini informou que não participaria do debate, devido à extensa agenda de compromissos de campanha. 


A Gazeta e CBN Vitória registraram o convite e as regras no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), como determina o protocolo. As regras também foram enviadas para o candidato Lorenzo Pazolini por meio de sua equipe. 


Mesmo diante da negativa de Pazolini, os veículos mantiveram o planejamento para o debate até a data da sua realização, em respeito a ambas candidaturas e, ainda, tendo em vista que a agenda dos candidatos podem ser alteradas. 


Com a confirmação da ausência do ex-prefeito de Vitória, respeitando a legislação eleitoral, o debate foi substituído por uma entrevista com Ricardo Ferraço.

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