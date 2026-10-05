"2º turno é uma nova eleição", diz Ricardo Ferraço após resultado para governo do ES

O candidato também ponderou que a eleição no Espírito Santo acabou nacionalizada, isto é, o resultado para o governo do Estado, em sua avaliação, é reflexo das disputas para a Presidência da República entre Flávio Bolsonaro (PL), apoiador de Pazolini, e Lula (PT). Mas Ricardo não pretende tomar partido de um concorrente ou outro.





"Nessa trajetória de profundos resultados na vida e no dia a dia da população capixaba, fez muito bem ao Espírito Santo a gente ficar fora da brigalhada, desse conflito político que não gera emprego, que não gera oportunidade, que não bota comida na mesa do povo", avaliou.

Seguindo esse entendimento, acrescentou, vai manter a coerência de seu posicionamento. "Porque nós não estamos decidindo aqui no Espírito Santo, numa campanha para governador, quem vai presidir o país. Vamos decidir que projeto, com que características, vai liderar o Estado e levar o Espírito Santo para o futuro."





De acordo com Ricardo, é importante esclarecer ao eleitor que, na votação para o governo, é preciso fazer a escolha pensando no futuro do Estado em vez de escalar para o debate nacional, que está polarizado e tomado por pautas ideológicas.





Sob essa perspectiva, o emedebista não enxerga erro de estratégia de sua campanha, mas o impacto da nacionalização do processo de decisão do eleitor.





Indagado sobre a busca de apoio dos outros candidatos ao governo, particularmente Helder Salomão (PT), com quem não é alinhado politicamente, Ricardo afirmou que pretende conversar com todos que querem o "bem do Espírito Santo". "O papel do governador não é dividir o Estado. É unificar, conversar, dialogar com todo mundo que quer unir o Espírito Santo."





Sobre o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que se elegeu para o Senado Federal, Ricardo disse que este vai ter um papel relevante, considerando sua gestão exitosa e sua capacidade de interlocução.