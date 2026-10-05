Ricardo sobre resultado do 1º turno do ES e nova disputa: "Estado disposto a refletir"

O emedebista acrescentou que entende esse "sinal" como o início de uma nova e fundamental etapa. "Seguimos para o segundo turno com a plena convicção e a confiança de que o projeto que temos a apresentar é o melhor caminho para o futuro do Espírito Santo."





Ricardo ressaltou que o novo turno representa uma oportunidade de fazer um debate ainda mais amplo, direto e aprofundado. "Vamos trabalhar incansavelmente ao longo das próximas semanas para apresentar nossas propostas, comparar históricos e demonstrar a capacidade de gestão necessária para continuar fazendo o Estado avançar."



