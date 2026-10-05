Ricardo sobre resultado do 1º turno do ES e nova disputa: "Estado disposto a refletir"

Candidato a reeleição ao governo do Espírito Santo, o candidato Ricardo Ferraço (MDB) disse ter recebido o resultado do primeiro turno das eleições, disputado neste domingo (4), com absoluto "respeito à soberania popular, serenidade e o sentimento renovado de responsabilidade com o Espírito Santo". Com 34,06% dos votos válidos, o emebista vai concorrer no segundo turno com o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que obteve 49,65% dos votos e uma vantagem de mais de 15 pontos percentuais sobre o governador.
"Quero expressar minha profunda gratidão aos mais de 700 mil capixabas que nos honraram com o seu voto e confiaram no nosso projeto. A voz das urnas reflete com clareza a expressão do desejo da população capixaba. Este resultado indica que o nosso Estado está disposto a refletir, reavaliar posições e repensar o seu voto neste momento decisivo. Compreendemos esse recado com maturidade e sem menosprezar a vontade manifestada pelos eleitores", afirmou Ricardo, em nota, após o resultado.
O emedebista acrescentou que entende esse "sinal" como o início de uma nova e fundamental etapa. "Seguimos para o segundo turno com a plena convicção e a confiança de que o projeto que temos a apresentar é o melhor caminho para o futuro do Espírito Santo."
Ricardo ressaltou que o novo turno representa uma oportunidade de fazer um debate ainda mais amplo, direto e aprofundado. "Vamos trabalhar incansavelmente ao longo das próximas semanas para apresentar nossas propostas, comparar históricos e demonstrar a capacidade de gestão necessária para continuar fazendo o Estado avançar."