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Eleições 2026

2º turno: A Gazeta e CBN preparam debate com candidatos ao governo do ES

Confronto está marcado para a próxima terça-feira (13), com transmissão ao vivo

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2026 às 14:39

A Gazeta e CBN Vitória planejam um debate com os candidatos que disputam o segundo turno da corrida pelo governo do Espírito Santo. O confronto está marcado para a próxima terça-feira, dia 13, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pela rádio, pelo site e pelos perfis oficiais no YouTube e nas redes sociais. 


No primeiro turno, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) terminou na liderança, com 49,65% dos votos válidos, e volta a enfrentar o atual governador Ricardo Ferraço (MDB), que recebeu 34,06%. 


O convite formal para o debate foi feito às candidaturas em reunião na última segunda-feira (5), na sede da Rede Gazeta. No dia 7, em novo encontro em que foram apresentadas as regras do confronto, apenas a equipe de Ricardo compareceu. Em comunicado, Pazolini informou à Rede Gazeta que não participaria do debate, devido à extensa agenda de compromissos de campanha. 


A Gazeta e CBN Vitória registraram o convite e as regras no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), como determina o protocolo. As regras também foram enviadas para o candidato Lorenzo Pazolini por meio de sua equipe. 


Mesmo diante da negativa de Pazolini, os veículos vão manter o planejamento para o debate até a data da sua realização, na terça (13), em respeito a ambas candidaturas e, ainda, tendo em vista que a agenda dos candidatos podem ser alteradas. 


Caso a ausência do ex-prefeito de Vitória seja confirmada, a legislação eleitoral prevê a substituição do debate por uma entrevista com Ricardo Ferraço.

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