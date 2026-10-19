FecomercioSP pede atualização do teto das receitas das MPEs após ajuste no MEI

A FecomercioSP avalia que a atualização do teto de faturamento do microempreendedor individual (MEI), aprovada pelo Senado na quinta-feira, 15, é um avanço, mas insuficiente. Para a entidade, é urgente corrigir também os limites de receita das micro e pequenas empresas (MPEs) no Simples Nacional, congelados desde 2018.





O tema ganha ainda mais peso diante da aprovação do fim da escala 6x1, que, na visão da Federação, tende a elevar custos e pressionar negócios de menor porte.