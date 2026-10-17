Pazolini completa o abraço político em Flávio e no bolsonarismo

Foi, antes de tudo, uma demonstração de força política e de poder de mobilização. O “Bloquinho do Flávio” em Vitória, na manhã deste sábado (17), pela orla de Camburi, atraiu muita gente vestindo amarelo. Que o digam as plantinhas da vegetação de restinga nas areias da praia, pisoteadas por parte da multidão mesmo em área isolada, de proteção ambiental (a PMV terá muito trabalho para reparar o dano). Além da areia e do calçadão, todas as faixas da Dante Michelini foram tomadas pelos apoiadores.





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O trio elétrico de Flávio Bolsonaro desfilou por uma hora, por cerca de dois quilômetros. A rápida passagem do filho de Jair Bolsonaro por Vitória – o único presidenciável a pisar no Espírito Santo no segundo turno – foi uma forma de animar a militância (votos que já são mesmo dele), além de comprovar a popularidade do candidato do PL e do bolsonarismo no Estado.





Dito isso, no tocante a discurso, ideias e propostas, o ato em si nada acrescentou. No fim do trajeto, do alto do trio, Flávio falou por, no máximo, cinco minutos. Repetiu meia-dúzia de chavões para entusiasmar a militância, e foi isso. Falou pouco e disse o básico. Não fez uma só proposta específica relacionada ao Espírito Santo e ao povo capixaba. Em seguida, partiu para Salvador com sua caravana, em turnê pelo Brasil.





Na verdade, em termos simbólicos, o fato mais importante do evento diz respeito a outro participante: o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato a governador do Espírito Santo.





Copratogonista do ato, Pazolini ficou o tempo todo ao lado de Flávio, em lugar de destaque no trio. Em sua história política, iniciada em 2018, essa foi a primeira vez – não só nessa, mas em qualquer outra eleição – que o ex-prefeito participou de um ato de campanha ao lado de Flávio ou de qualquer outro Bolsonaro.





Em seu ainda mais breve discurso – cerca de dois minutos, antes de passar o microfone para Flávio –, Pazolini sublinhou a aliança eleitoral entre eles. “Junto com Flávio, vamos reescrever a história do Brasil e do Espírito Santo, para o Espírito Santo voltar a ser destaque nacional, para a gente reduzir a violência doméstica, a violência contra a mulher.”





Com isso, Pazolini completa um abraço político não só em Flávio, mas no bolsonarismo, representado nesta eleição pelo primogênito de Jair Bolsonaro. Um abraço que ele começou a dar em meados de julho, ainda no período pré-eleitoral, quando dividiu com Flávio o palco em uma casa de shows em Vitória, num encontro estadual do PL.





Foi um decisivo passo para Pazolini garantir a fundamental aliança estadual do seu Republicanos com o partido da família Bolsonaro, efetivamente selada poucos dias depois, no ato seguinte: a convenção estadual do PL, da qual Pazolini também participou, a convite do anfitrião e presidente estadual da sigla, o senador Magno Malta.





Como previa o acordo, atendendo a algumas condicionantes de Magno, Pazolini apoiou Maguinha Malta (PL) para o Senado – além de Evair de Melo (Republicanos). Também aceitou a indicação direta de Magno para o posto de candidata a vice-governadora em sua chapa: a pastora e policial militar da reserva Eliane Leal, também do PL.





Porém, àquela altura, o abraço de Pazolini no PL foi pela metade. Foi como aquele abraço que se dá meio de lado, com os corpos cautelosamente separados e alguns tapinhas nas costas. Um abraço tímido entre dois cunhados encabulados. Agora, no segundo turno, o que vemos é um abraço apertado, peito com peito, umbigo com umbigo. A mudança de estratégia é gigantesca.





Em meados de agosto, com o adentrar do período de campanha, conjecturei mais de uma vez aqui sobre as implicações dessa aliança para Pazolini, os ganhos e os riscos embutidos nela.





Pragmaticamente, o acordo com o PL foi de fato essencial para as pretensões eleitorais do candidato do Republicanos.





Foi o que lhe deu maior musculatura política e, em termos muito práticos, as condições de igualar o jogo com o governador Ricardo Ferraço (MDB), por exemplo, na distribuição do tempo de propaganda eleitoral (inserções e blocos no horário eleitoral de rádio e TV), além de toda a capilaridade dos vereadores e candidatos a deputado do PL por todo o Estado e nas redes sociais.





Por outro lado, arrisquei uma previsão que se provou acertada: a de que, no primeiro turno, Pazolini se valeria muito pouco, ou quase nada, da aliança com o bolsonarismo em sua estratégia e em seu discurso de campanha. Realmente, assim foi.





Em sua propaganda eleitoral, Pazolini, até om fim do primeiro turno, nem sequer mencionou Flávio Bolsonaro, tampouco em debates e sabatinas, muito menos usou a imagem dele. Passou o primeiro turno inteiro sem pedir votos explicitamente para o seu candidato a presidente.





Na verdade, as palavras Flávio, Bolsonaro e bolsonarismo só compareciam em nossas perguntas, as da imprensa, durante as entrevistas com Pazolini. Mesmo em debates eleitorais, fustigado com duras críticas de Helder Salomão (PT) – não de Ricardo – por sua aliança “com o que há de pior na política”, Pazolini saía em defesa de Flávio. Fingia que nem era com ele.





O candidato do Republicanos passou todo o primeiro turno sem “nacionalizar” sua campanha a governador, concentrando-se em questões locais, fazendo críticas pontuais ao atual Governo do Estado, mirando no “desejo de mudança” e, acima de tudo, apresentando resultados de seus cinco anos e pouco como prefeito de Vitória.





Não enfocou questões ideológicas. Não abordou a agenda bolsonarista. Tangenciou temas polêmicos, mas muito caros, por exemplo, a personagens como o próprio Magno e outros expoentes do PL: STF, urnas eletrônicas, vacinas, armas de fogo, a trama golpista e a condenação de Jair Bolsonaro por golpe de Estado. De novo: nós é que lhe indagamos sobre tais qüestões.





A estratégia tinha algumas razões de ser.





Em primeiro lugar, ninguém sabia o que seria o primeiro turno presidencial, de fato acirradíssimo e com o presidente Lula (PT) liderando quase todas as pesquisas de intenção de voto até a véspera da votação.





Em segundo lugar, mergulhar de cabeça no bolsonarismo poderia significar perder votos valiosos de quem está do outro lado do espectro e, na verdade, tem aversão a essa ideologia.





Em terceiro lugar, o PL no Espírito Santo é igual a Magno Malta, e este, embora tenha um grande rebanho de eleitores fiéis, também é rejeitado por mais da metade do eleitorado capixaba (segundo pesquisa Quaest/Rede Gazeta de julho).





Por último, mas não menos importante: apoiar Flávio de cara e de peito aberto também significava um grande risco, particularmente levando-se em conta que a mola-mestra da campanha de Pazolini é o discurso das “mãos limpas” (um candidato pretensamente incorruptível).





Ora, aqui é preciso lembrar que, no presente e no passado do próprio Flávio, pesam contra o candidato uma série de graves indícios e suspeitas de envolvimento direto em esquemas que não condizem exatamente com o conceito de “mãos limpas”. Era mais prudente esperar e manter uma distância cautelar.