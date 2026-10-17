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Eleições 2026

Abraços, dancinha e sósia de Trump: veja vídeos e fotos de ato de Flávio Bolsonaro no ES

Durante campanha em Vitória, neste sábado (17), o candidato à Presidência da República fez acenos e danças para o público

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 14:54

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

17 out 2026 às 14:54
O ato de campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado (17), na Praia de Camburi, em Vitória, teve de tudo um pouco: dancinhas do alto do trio elétrico, jingles contra o PT e até um sósia de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, contra quem já houve acusações de interferência nas eleições brasileiras

Flávio Bolsonaro desfilou e discursou do alto do trio elétrico, que percorreu um trecho da Avenida Dante Michelini, entre o Píer de Iemanjá e o Clube dos Oficiais. De lá, acenava para o público, dançou e tirou fotos. Também desceu do trio e abraçou apoiadores (veja nos vídeos acima e abaixo).

O candidato mostrou-se bastante animado diante dos apoiadores que lotaram a praia para vê-lo. No ato, crianças e adultos, bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, e um público majoritariamente de verde e amarelo. Durante o evento, atiradores também estiveram posicionados no alto de prédios. 


Acompanhado do ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato ao governo do Espírito Santo contra Ricardo Ferraço (MDB), e de lideranças nacionais, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), Flávio comandou o ato durante cerca de uma hora, até se despedir e seguir para Salvador, na Bahia.  

Leia mais sobre Eleições: 

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