Abraços, dancinha e sósia de Trump: veja vídeos e fotos de ato de Flávio Bolsonaro no ES

Flávio Bolsonaro desfilou e discursou do alto do trio elétrico, que percorreu um trecho da Avenida Dante Michelini, entre o Píer de Iemanjá e o Clube dos Oficiais. De lá, acenava para o público, dançou e tirou fotos. Também desceu do trio e abraçou apoiadores (veja nos vídeos acima e abaixo).
O candidato mostrou-se bastante animado diante dos apoiadores que lotaram a praia para vê-lo. No ato, crianças e adultos, bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, e um público majoritariamente de verde e amarelo. Durante o evento, atiradores também estiveram posicionados no alto de prédios.
Acompanhado do ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato ao governo do Espírito Santo contra Ricardo Ferraço (MDB), e de lideranças nacionais, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), Flávio comandou o ato durante cerca de uma hora, até se despedir e seguir para Salvador, na Bahia.
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