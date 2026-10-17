Abraços, dancinha e sósia de Trump: veja vídeos e fotos de ato de Flávio Bolsonaro no ES

O candidato mostrou-se bastante animado diante dos apoiadores que lotaram a praia para vê-lo. No ato, crianças e adultos, bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, e um público majoritariamente de verde e amarelo. Durante o evento, atiradores também estiveram posicionados no alto de prédios.





Acompanhado do ex-prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato ao governo do Espírito Santo contra Ricardo Ferraço (MDB), e de lideranças nacionais, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), Flávio comandou o ato durante cerca de uma hora, até se despedir e seguir para Salvador, na Bahia.