'A era do PT vai acabar', diz Flávio Bolsonaro em ato de campanha no ES

Em uma rápida visita ao Espírito Santo, o senador Flávio Bolsonaro (PL) discursou para apoiadores que participaram de ato da campanha à Presidência da República na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste sábado (17).





Empolgado diante de um público que tomou os dois sentidos da Avenida Dante Michelini, além de ocupar a areia da praia, durante o evento, o candidato declarou que a "era do PT vai acabar", numa referência ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem disputa o segundo turno da eleição, no próximo dia 25..





O ato foi conduzido por Flávio do alto de um trio elétrico que seguiu pela avenida, da altura do Píer de Iemanjá até o Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, num percurso de pouco mais dois quilômetros. No ponto de parada, o senador se dirigiu aos apoiadores e disse que pretende governar para todos, inclusive para os eleitores de seu adversário.