'A era do PT vai acabar', diz Flávio Bolsonaro em ato de campanha no ES

Em uma rápida visita ao Espírito Santo, o senador Flávio Bolsonaro (PL) discursou para apoiadores que participaram de ato da campanha à Presidência da República na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste sábado (17).
Empolgado diante de um público que tomou os dois sentidos da Avenida Dante Michelini, além de ocupar a areia da praia, durante o evento, o candidato declarou que a "era do PT vai acabar", numa referência ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem disputa o segundo turno da eleição, no próximo dia 25..
O ato foi conduzido por Flávio do alto de um trio elétrico que seguiu pela avenida, da altura do Píer de Iemanjá até o Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, num percurso de pouco mais dois quilômetros. No ponto de parada, o senador se dirigiu aos apoiadores e disse que pretende governar para todos, inclusive para os eleitores de seu adversário.
A reportagem de A Gazeta acompanhou o ato com os colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, que registraram as declarações do candidato à presidência.
Num discurso de cerca de cinco minutos, o senador afirmou que o Brasil já escolheu a mudança e que, a partir de janeiro do ano que vem, a população vai passar a viver num país melhor. Em dado momento, demonstrou estar emocionado e falou que os olhos estavam cheios de lágrimas.
"Tentaram calar o líder da direita do Brasil, nosso líder e professor", discursou, exaltando o próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar após ser condenado pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
E completou: "Disseram que tinham acabado com o bolsonarismo, mas esqueceram que Jair Bolsonaro deixou milhões e milhões de sementes."
O anfitrião do ato de campanha foi o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputa o governo do Espírito Santo com o apoio do PL, de Flávio Bolsonaro, contra o governador Ricardo Ferraço (MDB).
"Vamos estar juntos com Flávio reescrevendo a história do Espírito Santo e do Brasil. Para que possamos voltar a nos orgulhar e tenhamos um projeto de nação. Para que o Espírito Santo volte a ser destaque nacional e possamos reduzir a violência doméstica contra as mulheres, que é uma vergonha", discursou Pazolini.
No evento, ainda participaram outros políticos do Estado e também de projeção nacional, como o governador reeleito por São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
O evento com a participação do senador durou aproximadamente uma hora e foi encerrado um pouco antes de uma chuva intensa em Camburi. O ato terminou às 11h35 e, da capital capixaba, Flávio seguiria para Salvador, na Bahia, para outra ação de sua campanha presidencial. O público, que começou a chegar à praia um pouco antes das 9h, passou a dispersar pela Avenida Dante Michelini e arredores.
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