AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro reúne apoiadores em ato de campanha na orla de Camburi

Manifestação com a presença do candidato à Presidência durou cerca de duas horas e levou milhares de pessoas à Avenida Dante Michelini; trânsito precisou ser interrompido no local

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 08:49

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

17 out 2026 às 08:49

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) reuniu milhares de apoiadores em ato de campanha eleitoral na manhã deste sábado (17), na praia de Camburi, em Vitória. Um trecho da Avenida Dante Michelini precisou ser interditado para a concentração do púbico, provocando lentidão no tráfego de veículos que circularam pela via. 


Uma grade foi instalada na pista, no sentido Praia do Canto-Jardim Camburi, para proteção do público. Flávio chegou ao Espírito Santo por volta das 9h30. O candidato e autoridades foram para a concentração, no Píer de Iemanjá e seguiram em circulação com o trio elétrico pela orla. O grupo percorreu pouco mais de dois quilômetros até a altura do Clube dos Oficiais, onde houve alguns discursos. 


Durante todo o ato, atiradores especializados acompanharam a movimentação, em pontos estratégicos, para garantir a segurança do candidato e de outras autoridades. A manifestação terminou às 11h35, quando o público começou a se dispersar. Da capital capixaba, o senador segue para Salvador, na Bahia. 


A manifestação, chamada de Bloquinho do 22, também contou com a presença de Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputa com Ricardo Ferraço (MDB) o segundo turno das eleições para o governo do Espírito Santo.


Ainda estiveram presentes o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), entre outros políticos.


A retenção do tráfego foi registrada nos dois sentidos da Dante Michelini, da altura do Píer de Iemanjá até a Avenida Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim da Penha.


Flávio esteve em Vitória durante a pré-campanha, em julho, e voltou agora na reta final do segundo turno em que disputa a preferência do eleitor com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Leia mais sobre Eleições: 

Flávio Bolsonaro reúne apoiadores em ato de campanha na orla de Camburi

O desafio institucional e o desafio fiscal do presidente eleito em 25 de outubro

Ricardo promete deixar salário dos professores do ES entre os 3 melhores do país

Ricardo Ferraço promete criar nova secretaria. Saiba qual

Quaest: 53% desaprovam e 42% aprovam governo Lula no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Flavio Bolsonaro Praia de Camburi Trânsito Avenida Dante Michelini
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sábado pede bolo de chocolate: veja 3 receitas cremosas para o café da manhã 
Imagem de destaque
Prédio incendiado, 270 presos: o que está por trás de dia de protestos na França
Ataque a tiros em distribuidora em Cariacica
Briga em distribuidora termina em ataque a tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados