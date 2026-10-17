Flávio Bolsonaro reúne apoiadores em ato de campanha na orla de Camburi

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) reuniu milhares de apoiadores em ato de campanha eleitoral na manhã deste sábado (17), na praia de Camburi, em Vitória. Um trecho da Avenida Dante Michelini precisou ser interditado para a concentração do púbico, provocando lentidão no tráfego de veículos que circularam pela via.





Uma grade foi instalada na pista, no sentido Praia do Canto-Jardim Camburi, para proteção do público. Flávio chegou ao Espírito Santo por volta das 9h30. O candidato e autoridades foram para a concentração, no Píer de Iemanjá e seguiram em circulação com o trio elétrico pela orla. O grupo percorreu pouco mais de dois quilômetros até a altura do Clube dos Oficiais, onde houve alguns discursos.





Durante todo o ato, atiradores especializados acompanharam a movimentação, em pontos estratégicos, para garantir a segurança do candidato e de outras autoridades. A manifestação terminou às 11h35, quando o público começou a se dispersar. Da capital capixaba, o senador segue para Salvador, na Bahia.





A manifestação, chamada de Bloquinho do 22, também contou com a presença de Lorenzo Pazolini (Republicanos), que disputa com Ricardo Ferraço (MDB) o segundo turno das eleições para o governo do Espírito Santo.





Ainda estiveram presentes o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), entre outros políticos.





A retenção do tráfego foi registrada nos dois sentidos da Dante Michelini, da altura do Píer de Iemanjá até a Avenida Aristóbulo Barbosa Leão, em Jardim da Penha.





Flávio esteve em Vitória durante a pré-campanha, em julho, e voltou agora na reta final do segundo turno em que disputa a preferência do eleitor com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).