Feirão do Emprego no Sine da Serra vai oferecer mais de 400 vagas nesta quarta-feira (21)

O Sine da Serra realiza nesta quarta-feira (21) mais um Feirão do Emprego, com oferta de 400 postos de trabalho, distribuídos por áreas como logística, comércio, indústria e serviços. Podem participar candidatos de ambos os sexos e de diferentes níveis de escolaridade.
De acordo com a prefeitura, está confirmada a participação de sete empresas, o que possibilita aos candidatos conversarem diretamente com os empregadores e concorrerem às vagas disponíveis.
A ação acontece das 8h às 12h, no Sine da Serra, que fica na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, em Portal de Jacaraípe. O atendimento é gratuito.
Para conferir as vagas disponíveis, clique aqui.
Além das opções de emprego, a equipe do Sine vai dar orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego. Os interessados devem apresentar um documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.
O prefeito da Serra, Weverson Meireles, ressalta que iniciativas como o Feirão do Emprego aproximam os trabalhadores das empresas que precisam contratar e criam oportunidades para que mais pessoas possam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.
“Esse compromisso também passa pela inclusão e pela valorização de cada cidadão”, afirma o chefe do Executivo municipal.
A próxima edição do Feirão do Emprego está marcada para o dia 28 de outubro, das 8h30 às 12h, no Terminal de Laranjeiras, localizado na Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.
Feirão do Emprego: Mutirão de Emprego Outubro Rosa
Data: 21 de outubro (quarta-feira)
Horário: das 8h às 12h
Local: Sine da Serra, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe, Serra.
Documentos: documento de identificação com foto. Currículo recomendado, mas não obrigatório.
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