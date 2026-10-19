Feirão do Emprego no Sine da Serra vai oferecer mais de 400 vagas nesta quarta-feira (21)

O Sine da Serra realiza nesta quarta-feira (21) mais um Feirão do Emprego, com oferta de 400 postos de trabalho, distribuídos por áreas como logística, comércio, indústria e serviços. Podem participar candidatos de ambos os sexos e de diferentes níveis de escolaridade.





De acordo com a prefeitura, está confirmada a participação de sete empresas, o que possibilita aos candidatos conversarem diretamente com os empregadores e concorrerem às vagas disponíveis.