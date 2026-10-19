AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Oportunidades

Feirão do Emprego no Sine da Serra vai oferecer mais de 400 vagas nesta quarta-feira (21)

Iniciativa acontece das 8h às 12h, no Sine da Serra; além dos postos de trabalho haverá orientações sobre carteira de trabalho e seguro-desemprego

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 15:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 out 2026 às 15:16
Sine da Serra abre 78 vagas para Jovem Aprendiz da ArcelorMittal Divulgação/Prefeitura da Serra

O Sine da Serra realiza nesta quarta-feira (21) mais um Feirão do Emprego, com oferta de 400 postos de trabalho, distribuídos por áreas como logística, comércio, indústria e serviços. Podem participar candidatos de ambos os sexos e de diferentes níveis de escolaridade.


De acordo com a prefeitura, está confirmada a participação de sete empresas, o que possibilita aos candidatos conversarem diretamente com os empregadores e concorrerem às vagas disponíveis.

A ação acontece das 8h às 12h, no Sine da Serra, que fica na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, em Portal de Jacaraípe. O atendimento é gratuito.


Para conferir as vagas disponíveis, clique aqui.


Além das opções de emprego, a equipe do Sine vai dar orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e o Seguro-Desemprego. Os interessados devem apresentar um documento de identificação com foto. A entrega do currículo é recomendada, mas não obrigatória.

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, ressalta que iniciativas como o Feirão do Emprego aproximam os trabalhadores das empresas que precisam contratar e criam oportunidades para que mais pessoas possam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.


“Esse compromisso também passa pela inclusão e pela valorização de cada cidadão”, afirma o chefe do Executivo municipal.


A próxima edição do Feirão do Emprego está marcada para o dia 28 de outubro, das 8h30 às 12h, no Terminal de Laranjeiras, localizado na Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.

SERVIÇO

Feirão do Emprego: Mutirão de Emprego Outubro Rosa

  • Data: 21 de outubro (quarta-feira)

  • Horário: das 8h às 12h

  • Local: Sine da Serra, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, Portal de Jacaraípe, Serra.

  • Documentos: documento de identificação com foto. Currículo recomendado, mas não obrigatório.

Leia Mais Sobre Oportunidades 

Banestes, Iúna e CGU: 39 mil vagas em concursos e seleções

Operadora de call center abre 80 vagas de emprego no ES

ES tem mais de 5.520 vagas de emprego nesta segunda-feira (19)

Grupo Águia Branca tem mais de 500 vagas emprego abertas no ES

Feirão do emprego em Linhares terá mais de 1.000 vagas no dia 21 de outubro

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos Empregos (ES) Sine Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar
Homem de 62 anos é preso por importunação sexual no Centro de Marataízes
Raphinha
Flick confirma Raphinha pronto para a visita ao PSG e exalta grande desafio na Champions
Imagem de destaque
FecomercioSP pede atualização do teto das receitas das MPEs após ajuste no MEI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados