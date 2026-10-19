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Cristiano Ronaldo é punido por 30 dias e pode reforçar Portugal em novembro

Punição é devido ao abandono da concentração antes de duelo com a Dinamarca

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 16:05

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

19 out 2026 às 16:05
Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo Reuters/Folhapress

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não quis se indispor com o astro Cristiano Ronaldo e anunciou neste segunda-feira uma inócua punição ao astro. Por abandono da concentração antes de duelo com a Dinamarca, pela Liga das Nações, em setembro, o camisa 7 levou gancho de 30 dias e uma multa irrisória de 255 euros (cerca de R$ 1444,00). Como a próxima Data Fifa ocorre apenas em novembro, o retorno à seleção depende apenas de decisão do técnico Jorge Jesus.

"Nestes termos e com os fundamentos expostos, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decide, nos presentes autos, julgar totalmente procedente a acusação e, em consequência, condenar o réu Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pela prática, por uma vez e a título doloso, da infração disciplinar prevista e sancionada pelo n.º 1 do artigo 160.º do RDFPF, aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias e, acessoriamente, a sanção de multa que se fixa em  255,00 (duzentos e cinquenta e cinco euros)", anunciou a entidade.

A multa financeira não chega a um minuto de trabalho do jogador no Al-Nassr, na Arábia Saudita, e o tempo longe da seleção portuguesa não o tira de nenhuma partida, confirmando o clamor de companheiros e de torcedores para que a briga com o treinador seja abafada e a aposentadoria da esquadra nacional adiada.

Cristiano Ronaldo abandonou a concentração em Copenhague, na Dinamarca, acusando Jorge Jeus de descumprir trato com ele nas quatro rodadas seguidas na super Data Fifa de setembro. Em carta, a estrela portuguesa se desculpou com companheiros e criticou o comandante. A bronca veio por não entrar na partida contra a Noruega, a segunda da Liga das Nações e na qual ele ficou aquecendo desde o intervalo.

Havia a expectativa de um pedido de desculpas do treinador pelo descumprimento da promessa feita a Cristiano Ronaldo, de jogar ao menos 30 minutos. Não ocorreu. Ao saber que não iniciaria diante da Dinamarca, no jogo a seguir, Cristiano Ronaldo abandonou a concentração e sua irmã chegou a falar que jamais voltaria a defender o país com Jorge Jesus.

Vitinha e outros jogadores pediram a volta de Cristiano Ronaldo e tentam convencer Jorge Jesus de convocação para os embates contra a Dinamarca, dia 14 de novembro, em casa, e na visita ao País de Gales, dia 17, para o restabelecimento da paz na seleção. Livre de punição, o jogador fica na expectativa após cometer e reconhecer o erro.

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