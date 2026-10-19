Cristiano Ronaldo é punido por 30 dias e pode reforçar Portugal em novembro

"Nestes termos e com os fundamentos expostos, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decide, nos presentes autos, julgar totalmente procedente a acusação e, em consequência, condenar o réu Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pela prática, por uma vez e a título doloso, da infração disciplinar prevista e sancionada pelo n.º 1 do artigo 160.º do RDFPF, aplicando-lhe, em consequência, a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias e, acessoriamente, a sanção de multa que se fixa em  255,00 (duzentos e cinquenta e cinco euros)", anunciou a entidade.