Suspeitos atiram contra PRFs durante abordagem na BR 101 no Sul do ES

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mobiliza equipes na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (19). A ação conta com apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Militar.
Segundo informações apuradas pela reportagem com a Polícia Militar, uma equipe de inteligência da PRF, ligada ao Grupo de Patrulhamento Tático, abordou um Chevrolet Onix prata com três ocupantes. Durante a abordagem, os suspeitos atiraram contra os policiais.
Dois ocupantes foram detidos, enquanto o terceiro fugiu armado em direção a uma área de mata. Armas de fogo e explosivos foram encontrados no veículo, ainda de acordo com a apuração. O helicóptero do Notaer foi usado nas buscas e localizou o suspeito que havia fugido.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade dos envolvidos nem sobre eventuais feridos. A ocorrência segue em andamento.