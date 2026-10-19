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Operação

Suspeitos atiram contra PRFs durante abordagem na BR 101 no Sul do ES

Equipe de inteligência da PRF abordou um Chevrolet Onix prata com três ocupantes. Durante a abordagem, os suspeitos teriam atirado contra os policiais

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 16:51

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

19 out 2026 às 16:51
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Materiais apreendidos durante a operação Crédito: PRF

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mobiliza equipes na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (19). A ação conta com apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Militar.


Segundo informações apuradas pela reportagem com a Polícia Militar, uma equipe de inteligência da PRF, ligada ao Grupo de Patrulhamento Tático, abordou um Chevrolet Onix prata com três ocupantes. Durante a abordagem, os suspeitos atiraram contra os policiais.

Um dos tiros atingiu para-brisa da viatura da PRF. Vidro é blindado
Um dos tiros atingiu para-brisa da viatura da PRF. Vidro é blindado Matheus Passos

Dois ocupantes foram detidos, enquanto o terceiro fugiu armado em direção a uma área de mata. Armas de fogo e explosivos foram encontrados no veículo, ainda de acordo com a apuração. O helicóptero do Notaer foi usado nas buscas e localizou o suspeito que havia fugido.


Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade dos envolvidos nem sobre eventuais feridos. A ocorrência segue em andamento.

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