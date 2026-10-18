Homem com mandado de prisão de Linhares é preso dentro de ônibus em Marataízes

Um homem de 48 anos foi preso na manhã deste domingo (18) dentro de um ônibus em Pontal da Barra, Marataízes, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu após após os militares receberem informações do Serviço de Inteligência do 16º Batalhão da PM de que um homem com mandado de prisão em aberto estava dentro desse ônibus. Os agentes foram ao local e o encontraram dentro do coletivo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim.
A Polícia Civil (PC) informou que foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares. Após os procedimentos, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).