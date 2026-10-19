Homem de 62 anos é preso por importunação sexual no Centro de Marataízes

Um homem de 62 anos foi preso neste domingo (18), no Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de importunação sexual contra uma jovem de 18 anos.





Segundo a Polícia Militar, a jovem relatou que estava acompanhada de uma amiga quando o homem se aproximou e fez comentários de cunho sexual, incluindo a frase “imagina ela pelada”. Em seguida, ele teria se aproximado por trás e encostado o corpo no dela. Ao ser repreendido, o suspeito teria iniciado uma discursão e proferido ofensas contra a vítima.





A PM foi acionada, localizou o homem e encaminhou os envolvidos à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. O homem foi indiciado por importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, e encaminhado a uma unidade prisional.