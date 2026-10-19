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Polícia

Homem de 62 anos é preso por importunação sexual no Centro de Marataízes

Segundo a Polícia Militar, suspeito fez comentários sexuais e teria encostado o corpo na vítima, de 18 anos

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 15:28

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

19 out 2026 às 15:28

Um homem de 62 anos foi preso neste domingo (18), no Centro de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de importunação sexual contra uma jovem de 18 anos.


Segundo a Polícia Militar, a jovem relatou que estava acompanhada de uma amiga quando o homem se aproximou e fez comentários de cunho sexual, incluindo a frase “imagina ela pelada”. Em seguida, ele teria se aproximado por trás e encostado o corpo no dela. Ao ser repreendido, o suspeito teria iniciado uma discursão e proferido ofensas contra a vítima. 


A PM foi acionada, localizou o homem e encaminhou os envolvidos à 9ª Delegacia Regional de ItapemirimO homem foi indiciado por importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, e encaminhado a uma unidade prisional.

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