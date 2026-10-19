Jovem é presa suspeita de furtar bicicleta elétrica em Vitória

Uma jovem de 25 anos foi presa suspeita de furtar uma bicicleta elétrica nas proximidades da região conhecida como Pracinha do Carone, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã de domingo (18). Segundo a Guarda Municipal, ela foi localizada cerca de 10 minutos após o crime.





De acordo com a denúncia recebida pela Guarda, três pessoas teriam levado a bicicleta em um carrinho de supermercado. Pouco depois, os agentes encontraram a suspeita sentada no veículo embaixo da Ponte da Passagem.





Ainda segundo a Guarda Municipal, a mulher apresentava comportamento agressivo durante a abordagem. "Ela alegou ter pegado o veículo emprestado de um amigo, mas afirmou não saber o paradeiro ou a identificação real do indivíduo”, pontuou o guarda municipal Luiz Fernando.





A bicicleta foi apreendida, e a jovem foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada em flagrante por furto qualificado. Em seguida, ela foi e encaminhada ao sistema prisional. Segundo a Guarda Municipal, a suspeita já havia sido detida por furto de bicicleta em 2025.