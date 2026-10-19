Absolvido não é sinônimo de inocentado, a distinção que o Brasil precisa conhecer

Quase todo dia surge uma notícia sobre alguém que foi “livrado da cadeia” ou “absolvido por falha da Justiça”. Para o leitor comum, a mensagem parece sempre igual: aquela pessoa era inocente. Só que essa leitura simplifica demais uma distinção jurídica importante e, quando mal compreendida, alimenta tanto a sensação de impunidade quanto julgamentos injustos na opinião pública.





Um exemplo conhecido é o caso da 113 Sul, em Brasília. A ré foi condenada por triplo homicídio e recebeu pena de 60 anos, mas acabou solta: o julgamento foi anulado porque a defesa não teve acesso prévio aos vídeos usados no processo, o que configurou cerceamento de defesa.





O artigo 386 do Código de Processo Penal prevê diferentes hipóteses de absolvição, com fundamentos bem distintos entre si; algumas dizem respeito à própria existência do fato ou à participação do acusado; outros decorrem simplesmente da falta de provas suficientes para condenar. Por isso a pergunta certa nunca é só “foi absolvido”, mas “absolvido por quê?”.





Essa diferença importa porque nem toda absolvição afirma que o acusado não cometeu o crime. Quando a absolvição ocorre por insuficiência de provas, o que a decisão reconhece é que o conjunto probatório não sustenta uma condenação, não que o fato não aconteceu ou que o réu é inocente.

Há ainda um caminho diferente: a anulação de um ato processual, ou do processo inteiro, por um vício que comprometeu sua validade. Isso acontece quando uma etapa essencial do procedimento desrespeita garantias legais, como cerceamento de defesa, prova ilícita ou atuação de autoridade impedida.

Nesses casos, o que se declara é a existência de um vício processual, não a inocência de quem responde o processo.

Essa distinção não é um detalhe técnico qualquer. Ela nasce da própria Constituição, que garante a todo cidadão o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Essas garantias não são regalias para réus: são a base que sustenta a legitimidade de qualquer condenação.

O problema aparece quando a sociedade passa a enxergar a nulidade processual como um atalho fácil para quem, aos olhos do público, é claramente culpado. É uma reação compreensível diante da frustração com a criminalidade, mas juridicamente equivocada: o que reconheceu foi um vício capaz de invalidar o procedimento, não uma licença para ignorar as regras do processo penal.

Por outro lado, tratar a ausência de condenação como prova de inocência também distorce a realidade; quem tem processo anulado por vício não foi declarado inocente pela justiça, apenas se reconheceu que determinado ato não poderia produzir efeitos válidos.

Aqui, as instituições carregam uma responsabilidade pedagógica: explicar à sociedade os fundamentos de cada decisão, com sentenças em linguagem acessível, com comunicação clara de todo Judiciário e cobertura jornalística comprometida com a realidade.

O direito penal brasileiro não pode abrir mão das garantias processuais construídas ao longo de décadas de amadurecimento democrático, mas precisamos aprender a ler corretamente o alcance de cada decisão judicial. Nulidade não é declaração de inocência. Absolvição não tem sempre o mesmo fundamento. E ausência de condenação não é prova de culpa nem prova de inocência.

Entender essa diferença não é só rigor jurídico, é condição para um debate público sobre segurança e Justiça mais honesto, mais informado e menos refém de discursos simplistas. Antes de concluir que alguém foi “livrado” ou “considerado inocente”, talvez a pergunta certa seja mais simples do que parece: absolvido por quê?













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