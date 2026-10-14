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Divisão Comércio

Grupo Águia Branca tem mais de 500 vagas emprego abertas no ES

Divisão Comércio tem postos para áreas comerciais e administrativas, além de logística, manutenção, atendimento ao cliente e operações

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 15:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 out 2026 às 15:01
Postos de trabalho em concessionárias
Postos de trabalho em concessionárias Divulgação

A Divisão Comércio do Grupo Águia Branca está com mais de 500 vagas de emprego abertas em diferentes cidades do Espírito Santo. Os postos são voltados para áreas comerciais e administrativas, além de logística, manutenção, atendimento ao cliente e operações. Todas as vagas são extensivas a pessoas com deficiência (PCDs).


De acordo com a empresa, as oportunidades estão distribuídas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Aracruz e Colatina.

Os interessados podem consultar as vagas disponíveis e os requisitos na página de carreira da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca

O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, auxílio-academia, seguro de vida, vale-alimentação, previdência privada, entre outros. 


Os profissionais poderão atuar em concessionárias, operações automotivas, serviços e negócios ligados às marcas representadas pela Divisão Comércio, como BYD, Toyota, Mercedes-Benz, Jeep e Ram, Lexus, Denza e Michelin. 

Confira algumas vagas

A maior oferta são para os seguintes cargos: 

  • Analista administrativo
  • Analista de conteúdo
  • Analista de CRM
  • Consultor de vendas
  • Consultor de serviços
  • Consultor de financiamento, seguros e acessórios
  • Capoteiro
  • Lavador de carros
  • Mecânico
  • Estoquista
  • Preparador de veículos
  • Borracheiro
  • Operador de máquinas
  • Controlador de inventário e garantista

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