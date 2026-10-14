Grupo Águia Branca tem mais de 500 vagas emprego abertas no ES

A Divisão Comércio do Grupo Águia Branca está com mais de 500 vagas de emprego abertas em diferentes cidades do Espírito Santo. Os postos são voltados para áreas comerciais e administrativas, além de logística, manutenção, atendimento ao cliente e operações. Todas as vagas são extensivas a pessoas com deficiência (PCDs).
De acordo com a empresa, as oportunidades estão distribuídas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Aracruz e Colatina.
Os interessados podem consultar as vagas disponíveis e os requisitos na página de carreira da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca.
O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, auxílio-academia, seguro de vida, vale-alimentação, previdência privada, entre outros.
Os profissionais poderão atuar em concessionárias, operações automotivas, serviços e negócios ligados às marcas representadas pela Divisão Comércio, como BYD, Toyota, Mercedes-Benz, Jeep e Ram, Lexus, Denza e Michelin.
A maior oferta são para os seguintes cargos:
- Analista administrativo
- Analista de conteúdo
- Analista de CRM
- Consultor de vendas
- Consultor de serviços
- Consultor de financiamento, seguros e acessórios
- Capoteiro
- Lavador de carros
- Mecânico
- Estoquista
- Preparador de veículos
- Borracheiro
- Operador de máquinas
- Controlador de inventário e garantista
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