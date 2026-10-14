Grupo Águia Branca tem mais de 500 vagas emprego abertas no ES

A Divisão Comércio do Grupo Águia Branca está com mais de 500 vagas de emprego abertas em diferentes cidades do Espírito Santo. Os postos são voltados para áreas comerciais e administrativas, além de logística, manutenção, atendimento ao cliente e operações. Todas as vagas são extensivas a pessoas com deficiência (PCDs).





De acordo com a empresa, as oportunidades estão distribuídas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Aracruz e Colatina.