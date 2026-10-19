Operadora de call center abre 80 vagas de emprego no ES

A BrasilCenter, empresa especializada em soluções de atendimento ao cliente, está com mais de 80 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de call center e consultores de vendas com foco em pequenas e médias empresas, em Vila Velha.





De acordo com a empresa, há oportunidades nos formatos remoto e presencial, a depender do cargo.





Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Todas as vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).