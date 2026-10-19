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Vila Velha

Operadora de call center abre 80 vagas de emprego no ES

Postos são nos formatos remoto e presencial, a depender do cargo; cadastro deve ser feito na página de carreiras da empresa

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 12:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 out 2026 às 12:56
Oportunidades para trabalhar com telemarketing (call center)
Oportunidades para trabalhar com telemarketing (call center) Magnefic

A BrasilCenter, empresa especializada em soluções de atendimento ao cliente, está com mais de 80 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As oportunidades são para profissionais de call center e consultores de vendas com foco em pequenas e médias empresas, em Vila Velha.


De acordo com a empresa, há oportunidades nos formatos remoto e presencial, a depender do cargo.


Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Todas as vagas também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem cadastrar o currículo na página de carreiras da empresa, selecionar a vaga desejada e realizar a primeira etapa on-line. 

A empresa oferece assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e participação nos lucros. Para quem fora trabalhar em home office, a empresa oferece ajuda de custo, mobiliário adequado e computador. 

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