Veja como fazer o concurso do Banestes sem pagar nada

A taxa de inscrição serve, principalmente, para custear as despesas relacionadas à organização e execução do concurso. Isso inclui a contratação da empresa organizadora para a aplicação das provas, a confecção e impressão dos materiais necessários, a remuneração dos profissionais envolvidos, entre outros custos.





O certame do Banestes oferece 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00.





Ao todo, são dois editais: um para técnico bancário e técnico em segurança do trabalho, para atuação no banco, e outro para assistente securitário na Banestes Seguros.





As inscrições podem ser feitas até as 23h59min do dia 17 de novembro de 2026, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).