Veja como fazer o concurso do Banestes sem pagar nada

A taxa de inscrição do concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) é de R$ 67,00. É mediante o pagamento que a participação do candidato no certame está garantida.
Entretanto, quem não pode custear a participação no concurso pode pedir a isenção do valor, conforme a legislação vigente. As condições para o benefício são especificadas no edital, bem como os critérios de comprovação das exigências.
No estado, é possível solicitar a isenção nos seguintes casos:
- Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que sejam membros de família de baixa renda, nos termos da regulamentação federal;
- Doadores de medula óssea;
- Pessoas físicas isentas da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;
- Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo;
- Pessoas com deficiência;
- Doadores de sangue;
- Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
O prazo para pedir a isenção vai de 19 de outubro até as 23h59min do dia 21 do mesmo mês, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do concurso.
Será necessário enviar a documentação comprobatória exigida no edital. A lista dos candidatos beneficiados será divulgada no dia 4 de novembro.
A taxa de inscrição serve, principalmente, para custear as despesas relacionadas à organização e execução do concurso. Isso inclui a contratação da empresa organizadora para a aplicação das provas, a confecção e impressão dos materiais necessários, a remuneração dos profissionais envolvidos, entre outros custos.
O certame do Banestes oferece 936 vagas, todas para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio, com salários de até R$ 5.618,00.
Ao todo, são dois editais: um para técnico bancário e técnico em segurança do trabalho, para atuação no banco, e outro para assistente securitário na Banestes Seguros.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59min do dia 17 de novembro de 2026, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).
VAGAS
936, todas para formação de cadastro de reserva.
REQUISITO
Nível médio
CARGOS
Técnico bancário
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 4.552
Técnico em segurança do trabalho
- Carga horária: 30h
- Remuneração: R$ 5.618
Assistente securitário
- Carga horária: 40h
- Remuneração: R$ 4.444
BENEFÍCIOS
Os convocados terão direito a receber:
- Auxílio-refeição: R$ 1.283,04
- Auxílio cesta alimentação: R$ 1.045,64
- Auxílio-creche/auxílio-babá: R$ 733,60
- Vale-transporte
- Participação nos lucros ou resultados e remuneração variável
- Direito de participação no plano assistencial (Banescaixa), previdenciário complementar (Fundação Banestes) e plano odontológico (Odontoprev).
COMO VAI FUNCIONAR O CADASTRO DE RESERVA
Serão classificados os candidatos aprovados com as maiores notas e, de acordo com os requisitos previstos no edital, até o limite do cadastro de reserva, no qual serão observadas as reservas de vagas legalmente previstas aos negros, indígenas e pessoas com deficiência. A oferta de vagas será realizada conforme necessidades operacionais do Banestes.
O cadastro de reserva terá como base critérios específicos, reservando 10% das vagas para candidatos com deficiência, 20% para candidatos autodeclarados negros e 5% para candidatos autodeclarados indígenas.
O total de vagas disponíveis no edital para formação de cadastro de reserva é de 936, distribuídas da seguinte maneira: 866 para técnico bancário; 20 para técnico em segurança do Trabalho; e 50 para assistente securitário.
INSCRIÇÕES
Das 10 horas do dia 19 de outubro até as 23h59 do dia 17 de novembro de 2026, no site da Fundação Carlos Chagas.
TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 67,00
ISENÇÃO DA TAXA
Podem pedir isenção do valor:
- Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que sejam membros de família de baixa renda, nos termos da regulamentação federal;
- Doadores de medula óssea;
- Pessoas físicas isentas da apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;
- Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Espírito Santo;
- Pessoas com deficiência;
- Doadores de sangue;
- Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
As solicitações devem ser feitas das 10 horas do dia 19 de outubro até as 23h59 do dia 21 do mesmo mês.
ETAPA
O concurso contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, que serão aplicadas no 24 de janeiro de 2027, para todos os inscritos.
Os exames consistirão em 70 questões de múltipla escolha.
A avaliação será baseada na pontuação total obtida, a partir dos critérios somatórios disponíveis para consulta no edital.
Os candidatos deverão responder a 70 questões de múltipla escolha sobre Conhecimentos Gerais e Específicos. Os concorrentes terão quatro horas para resolver os exames.
Os testes ocorrem nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, no Estado do Espírito Santo.
QUANDO SAI O RESULTADO
A divulgação do resultado final do concurso, com sua homologação, está prevista para o mês de abril de 2027.
MODELO DE CONTRATO
A contratação dos novos profissionais será regida pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pelo Regulamento de Pessoal e pelo Plano de Cargos e Salários
vigentes nas respectivas instituições na ocasião do aproveitamento, devendo o período inicial de 90 dias ser considerado contrato a título de experiência.
VALIDADE
O certame tem validade de 24 meses e poderá ser prorrogado por igual período.
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