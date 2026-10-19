5 erros que impedem pequenos negócios de crescer

Contratar profissionais ou ampliar o espaço antes de estruturar os processos pode aumentar despesas e dificultar o controle da qualidade. Felipe Luiz Petruy, por exemplo, vivenciou uma expansão do próprio estúdio três anos após a abertura. A experiência ilustra a importância de avaliar a demanda, a capacidade de atendimento e os recursos necessários antes de assumir novos compromissos financeiros .