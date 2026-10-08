As mulheres venceram as eleições de 2026

Em 4 de outubro, 109 mulheres foram eleitas deputadas federais, e a Câmara terá, a partir de fevereiro de 2027, a maior bancada feminina de sua história. No Senado, foram 12 eleitas para as 54 vagas em disputa.





Em 2018, quando também estavam em jogo 54 vagas, foram sete. A série histórica mostra um crescimento expressivo. A Câmara elegeu 51 mulheres em 2014, 77 em 2018 e 91 em 2022. Em doze anos, a bancada feminina mais que dobrou.





A maior parte desse resultado veio de legendas situadas à direita, ao centro ou à centro-direita do espectro político. O PL elegeu 22 deputadas, o União Brasil 8, o Podemos 7, o PP 6, e MDB, Republicanos e PSD 5 cada. Novo elegeu 2, e PRD e PSDB, 1 cada. Somadas, essas legendas elegeram 62 mulheres. Sozinho, o PL elegeu o mesmo número de deputadas que PSOL, PCdoB, PSB e PV somados. O PT teve 26 eleitas.