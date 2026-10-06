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Eleições 2026

Como ficam as bancadas dos partidos do ES na Câmara dos Deputados

Veja quem ganhou e quem perdeu cadeiras com o resultado destas eleições

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 17:10

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

06 out 2026 às 17:10
Plenário da Câmara dos Deputados: nova composição da bancada capixaba Marcos Oliveira/Agência Senado

Após a conclusão do primeiro turno das eleições de 2026, a composição da bancada do Espírito Santo na Câmara dos Deputados mudou em comparação com o pleito de quatro anos atrás. Embora o Estado continue com dez cadeiras na Casa, houve avanço de algumas siglas e redução do espaço de outras.


O União Brasil foi o partido que mais cresceu. A legenda não havia conquistado nenhuma cadeira pelo Espírito Santo em 2022 e, neste ano, passou a ocupar duas vagas na Câmara dos Deputados. A legenda será representada pelos deputados Marcelo Santos e Dr. Bruno Rezende.


O PL também ampliou sua representação. O partido, que havia eleito um deputado federal pelo Estado em 2022, conquistou duas cadeiras em 2026. A legenda recebeu votação recorde em território capixaba, elegendo o deputado estadual Lucas Polese com 419.735  votos para uma cadeira no Legislativo federal.

Já Republicanos, PP e Podemos perderam espaço. Cada uma das três siglas havia conquistado duas vagas na eleição passada e agora ficará com apenas um representante capixaba na Câmara.


O PP reelegeu Josias Da Vitória, enquanto o Podemos continuará com Gilson Daniel como representante capixaba da legenda na Câmara dos Deputados.


PT e PSB mantiveram o mesmo número de cadeiras. O PT continua com dois deputados federais eleitos pelo Espírito Santo, enquanto o PSB permanece com uma vaga.


As cadeiras do PT na Casa de Leis serão ocupadas pela deputada Jack Rocha, reeleita com 142.187 votos, e por João Coser, atual deputado estadual.

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