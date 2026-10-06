Como ficam as bancadas dos partidos do ES na Câmara dos Deputados

Após a conclusão do primeiro turno das eleições de 2026, a composição da bancada do Espírito Santo na Câmara dos Deputados mudou em comparação com o pleito de quatro anos atrás. Embora o Estado continue com dez cadeiras na Casa, houve avanço de algumas siglas e redução do espaço de outras.





O União Brasil foi o partido que mais cresceu. A legenda não havia conquistado nenhuma cadeira pelo Espírito Santo em 2022 e, neste ano, passou a ocupar duas vagas na Câmara dos Deputados. A legenda será representada pelos deputados Marcelo Santos e Dr. Bruno Rezende.





O PL também ampliou sua representação. O partido, que havia eleito um deputado federal pelo Estado em 2022, conquistou duas cadeiras em 2026. A legenda recebeu votação recorde em território capixaba, elegendo o deputado estadual Lucas Polese com 419.735 votos para uma cadeira no Legislativo federal.