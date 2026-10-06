Confira os primeiros suplentes do ES para a Câmara dos Deputados

O Espírito Santo elegeu dez deputados federais, no domingo (4), com seis coligações incluindo ao menos um representante para a Câmara dos Deputados. Desse resultado, seis candidatos assumiram o posto de primeiro suplente em seus partidos e federações, incluindo PT, União, PL, Podemos, PSB e Republicanos.
Dois deles estiveram entre os 10 mais votados, mas, por conta do quociente eleitoral, estão como primeiros suplentes em suas legendas. É o caso de Serginho Vidigal (Podemos), o sétimo mais votado, com 81.148 votos, e de Tyago Hoffmann (PSB), sendo o décimo, com 68.682 votos. Pelo Podemos, foi reeleito Gilson Daniel, e para o PSB foi eleita a candidata Manu.
Messias Donato (União) recebeu 66.208 votos e é o primeiro suplente da Federação União Progressista, legenda composta com o PP e que conseguiu eleger três deputados federais: Dr. Bruno Resende (PP), Da Vitória (PP) e Marcelo Santos (União).
A candidata Iriny Lopes (PT) foi a terceira mais votada da legenda Federação Brasil da Esperança, composta também por PV e PCdoB, e a 14ª entre todos os candidatos ao Congresso Nacional. Ela recebeu 52.289 votos, ficando atrás da reeleita Jack Rocha (PT) – a deputada federal mais votada na história do Espírito Santo – e do eleito João Coser (PT).
Como primeiro suplente do Partido Liberal, que elegeu Lucas Polese (PL) – em votação histórica, com quase 420 mil votos conquistados – e Lucas o federal da direita (PL), está Neucimar Fraga (PL), obtendo 15.926 votos: o 26º mais votado no Espírito Santo.
Para o Republicanos, o primeiro suplente é Erick Musso, que terá como representante no Congresso o Coronel Ramalho. Ambos não ficaram entre os dez mais votados, mas a legenda conseguiu quantidade de votos suficiente para eleger um deputado federal. Musso recebeu 53.698 votos, sendo o 13º mais votado, enquanto Ramalho obteve 60.085, o 12º.
Outro candidato, entre os eleitos, também não ficou entre os dez mais votados no último domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026: Lucas o federal da direita (PL) conseguiu 43.973 votos, sendo o 17º mais votado.