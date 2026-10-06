Confira os primeiros suplentes do ES para a Câmara dos Deputados

O Espírito Santo elegeu dez deputados federais, no domingo (4), com seis coligações incluindo ao menos um representante para a Câmara dos Deputados. Desse resultado, seis candidatos assumiram o posto de primeiro suplente em seus partidos e federações, incluindo PT, União, PL, Podemos, PSB e Republicanos.





Dois deles estiveram entre os 10 mais votados, mas, por conta do quociente eleitoral, estão como primeiros suplentes em suas legendas. É o caso de Serginho Vidigal (Podemos), o sétimo mais votado, com 81.148 votos, e de Tyago Hoffmann (PSB), sendo o décimo, com 68.682 votos. Pelo Podemos, foi reeleito Gilson Daniel, e para o PSB foi eleita a candidata Manu.