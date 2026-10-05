2º turno: candidatos ao governo do ES derrotados não decidiram quem vão apoiar

Derrotados no primeiro turno das eleições deste ano, visando à disputa do governo do Espírito Santo, os ex-candidatos Helder Salomão (PT), Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) ainda não definiram quem vão apoiar no segundo turno, marcado para 25 de outubro, entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).





No primeiro turno, Pazolini terminou com 49,65% dos votos válidos, tendo um total de 1.048.633 votos, enquanto Ferraço ficou com 34,06% (719.397 votos). Já os três derrotados, juntos, somaram 344.141 votos.





Terceiro colocado na disputa pelo Palácio Anchieta, com 15,32% (323.483) dos votos válidos apurados no domingo (4), o deputado federal Helder Salomão afirma que a definição sobre seu posicionamento no segundo turno dependerá de conversas com a Federação Brasil da Esperança, da qual fazem parte PT, PV e PCdoB.





“Fui candidato pela Federação Brasil da Esperança. Então, antes, conversaremos com os dirigentes desses partidos. Após esse diálogo, vamos definir e anunciar qual será o nosso posicionamento no Espírito Santo. Não acho justo que eu, que represento um projeto coletivo, agora me manifeste individualmente”, disse Helder à reportagem de A Gazeta, logo após a divulgação do resultado das eleições do domingo (4).





Após concorrer ao posto de governador do Espírito Santo pelo Missão, Breno Barcelos também afirma que não há definição sobre quem terá seu apoio e o de seu partido no segundo turno.





O agora ex-candidato terminou o primeiro turno como quarto colocado na disputa, após registrar 0,85% dos votos válidos (17.988 votos).