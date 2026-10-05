Jack Rocha se torna a mulher mais votada do ES para a Câmara dos Deputados

A deputada federal Jack Rocha (PT) foi reeleita para a Câmara dos Deputados pelo Espírito Santo com 142.187 votos. O resultado coloca a parlamentar como a mulher com a maior votação já registrada em uma eleição como deputada federal no Estado, considerando os resultados apresentados desde 1986.





Jack superou a marca que pertencia a Sueli Vidigal (PDT), que recebeu 141.578 votos na eleição de 2010. A diferença entre os dois resultados é de 609 votos.





Na eleição deste ano, Jack foi a segunda candidata mais votada para a Câmara dos Deputados no Espírito Santo. O primeiro colocado foi Lucas Polese (PL), com 419.735 votos.