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Eleições 2026

Jack Rocha se torna a mulher mais votada do ES para a Câmara dos Deputados

Petista recebeu 142.187 votos e ultrapassou marca de 141.578 votos registrada por Sueli Vidigal em 2010

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 16:49

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

05 out 2026 às 16:49
Jack Rocha se torna a mulher com mais votos para deputada federal no Espírito Santo
Jack Rocha foi a segunda mais votada para a Câmara dos Deputados no Espírito Santo  Arte AG

A deputada federal Jack Rocha (PT) foi reeleita para a Câmara dos Deputados pelo Espírito Santo com 142.187 votos. O resultado coloca a parlamentar como a mulher com a maior votação já registrada em uma eleição como deputada federal no Estado, considerando os resultados apresentados desde 1986.


Jack superou a marca que pertencia a Sueli Vidigal (PDT), que recebeu 141.578 votos na eleição de 2010. A diferença entre os dois resultados é de 609 votos.


Na eleição deste ano, Jack foi a segunda candidata mais votada para a Câmara dos Deputados no Espírito Santo. O primeiro colocado foi Lucas Polese (PL), com 419.735 votos.

Reeleição

Jack Rocha foi eleita pela primeira vez para a Câmara dos Deputados em 2022, quando recebeu 84.100 votos. Na ocasião, tornou-se a primeira mulher negra eleita pelo Espírito Santo para o cargo.


Para a campanha de 2026, a parlamentar apresentou um balanço do primeiro mandato em seu material de divulgação. Segundo os dados divulgados por sua assessoria, foram apresentadas mais de 506 propostas legislativas e destinados mais de R$ 235 milhões em recursos para o Estado em quatro anos.

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Entre as áreas citadas no balanço estão saúde, infraestrutura, habitação, agricultura familiar, educação, cultura, esporte e assistência social, além de propostas relacionadas aos direitos das mulheres, igualdade racial e relações de trabalho.


Com a reeleição, Jack Rocha terá um novo mandato na Câmara dos Deputados a partir de 2027.

Histórico de votações femininas

Antes de Sueli Vidigal (PDT), o maior número de votos obtido por uma mulher em uma eleição para deputada federal no Espírito Santo pertencia a Rita Camata (MDB).


Na primeira eleição para a Câmara dos Deputados, em 1986, Rita recebeu 136.031 votos. Nas eleições de 1986, 1990 e 1994, foi a candidata mais votada entre todos os deputados federais eleitos pelo Espírito Santo. Em 1998, ficou em segundo lugar entre os eleitos para a Câmara no Estado e permaneceu como a mulher mais votada naquela eleição.

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