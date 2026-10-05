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Eleições 2026

Os menos votados que entraram e os mais votados que ficaram de fora no ES

Por se tratar de um sistema proporcional, candidatos com votação expressiva não garantem automaticamente uma cadeira na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 14:55

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 out 2026 às 14:55

Nas disputas para deputado federal e deputado estadual, a distribuição das vagas não leva em consideração apenas a quantidade de votos. Por se tratar de um sistema proporcional, em muitos casos, votações expressivas não garantem uma cadeira na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Nas Eleições 2026, não foi diferente: candidatos que se destacaram nas urnas ficaram de fora das bancadas.


Entre os concorrentes a deputado federal, o último a garantir uma vaga obteve pouco mais de 43 mil votos. Do PL, Lucas O Federal da Direita foi puxado pela votação recorde de Lucas Polese, que obteve o apoio de mais de 419 mil eleitores. 


Por esse modelo proporcional, Lucas O Federal da Direita, mesmo com votação menor que outros seis candidatos, se elegeu deputado. 


Confira os mais votados e não eleitos para a Câmara Federal:


  • Serginho Vidigal (Podemos): 81.162 votos
  • Tyago Hoffmann (PSB): 68.915 votos
  • Messias Donato (União): 66.236 votos
  • Erick Musso (Republicanos): 53.726 votos
  • Iriny Lopes (PT): 52.367 votos
  • Freitas (PSB): 49.840 votos
As cadeiras no Legislativo são distribuídas pelo sistema proporcional 
 Marcos Oliveira/Agência Senado

O cenário se repete na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) ficou como suplente apesar de ter conseguido 22.845 votos, mais do que seis parlamentares eleitos. 


Confira os menos votados eleitos para a Assembleia:

  • Rodrigo da Cozivip (MDB): 21.956 votos
  • Hudson Leal (Agir): 21.016 votos
  • José Esmeraldo (União): 20.394 votos
  • Brizola Corteletti (Agir): 20.361 votos
  • Delegado Danilo Bahiense (PL): 19.477 votos
  • Julio da Fetaes (PT): 17.775 votos


Para entender por que o Espírito Santo chegou a esse resultado, é preciso saber que, no sistema proporcional, a eleição ocorre em duas etapas: primeiro, é definido quantas cadeiras cada partido ou federação terá direito de ocupar no Legislativo. Para chegar a esse número, são somados os votos válidos recebidos por todos os candidatos da legenda e também os votos dados diretamente ao partido.⠀

Somente depois dessa conta são conhecidos os eleitos. As vagas conquistadas por cada partido ou federação são preenchidas pelos candidatos mais votados que atendam aos critérios previstos na legislação eleitoral.⠀

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