Os menos votados que entraram e os mais votados que ficaram de fora no ES

Nas disputas para deputado federal e deputado estadual, a distribuição das vagas não leva em consideração apenas a quantidade de votos. Por se tratar de um sistema proporcional, em muitos casos, votações expressivas não garantem uma cadeira na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Nas Eleições 2026, não foi diferente: candidatos que se destacaram nas urnas ficaram de fora das bancadas.







Entre os concorrentes a deputado federal, o último a garantir uma vaga obteve pouco mais de 43 mil votos. Do PL, Lucas O Federal da Direita foi puxado pela votação recorde de Lucas Polese, que obteve o apoio de mais de 419 mil eleitores.





Por esse modelo proporcional, Lucas O Federal da Direita, mesmo com votação menor que outros seis candidatos, se elegeu deputado.





Confira os mais votados e não eleitos para a Câmara Federal:



