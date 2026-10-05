Mapa: veja os deputados federais mais votados por cidade do ES

Em 34 das 78 cidades do Espírito Santo, Lucas Polese (PL), eleito deputado federal nas Eleições 2026 com a maior votação da história do Estado, foi o candidato mais votado para ocupar uma vaga na Câmara Federal. O quantitativo representa 43,6% dos municípios capixabas.





Nos demais municípios capixabas, outros candidatos foram os mais votados. Da lista, os eleitos foram: Dr. Bruno Resende (União), que liderou em 10 cidades; Gilson Daniel (Podemos), que conquistou 9; Da Vitória (PP), 7; Manu (PSB), 5; e Marcelo Santos (União), 3.





Já Freitas (PSB) foi o escolhido pela maior parte dos eleitores de três cidades, mas não se elegeu, ficando na suplência. O resultado foi o mesmo para Tyago Hoffmann (PSB) e Messias Donato (União), que lideraram em dois municípios cada um.





Serginho Vidigal (Podemos), mais votado na Serra; Alessandro Broedel (Podemos), líder da votação em Sooretama; e Manato (Republicanos), o mais escolhido em Alegre, também ficaram na suplência.