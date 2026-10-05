Mapa: veja os deputados federais mais votados por cidade do ES

Em 34 das 78 cidades do Espírito Santo, Lucas Polese (PL), eleito deputado federal nas Eleições 2026 com a maior votação da história do Estado, foi o candidato mais votado para ocupar uma vaga na Câmara Federal. O quantitativo representa 43,6% dos municípios capixabas.
Nos demais municípios capixabas, outros candidatos foram os mais votados. Da lista, os eleitos foram: Dr. Bruno Resende (União), que liderou em 10 cidades; Gilson Daniel (Podemos), que conquistou 9; Da Vitória (PP), 7; Manu (PSB), 5; e Marcelo Santos (União), 3.
Já Freitas (PSB) foi o escolhido pela maior parte dos eleitores de três cidades, mas não se elegeu, ficando na suplência. O resultado foi o mesmo para Tyago Hoffmann (PSB) e Messias Donato (União), que lideraram em dois municípios cada um.
Serginho Vidigal (Podemos), mais votado na Serra; Alessandro Broedel (Podemos), líder da votação em Sooretama; e Manato (Republicanos), o mais escolhido em Alegre, também ficaram na suplência.
Os mais votados e eleitos
Entre as 34 cidades em que Lucas Polese liderou a votação, estão Colatina, no Noroeste capixaba, onde ele garantiu 36,64% dos votos para o cargo. Além disso, o deputado foi escolhido pela maior parte dos eleitores das principais cidades do Norte, como Aracruz e Linhares, e parte da Grande Vitória, como Guarapari, Vitória e Vila Velha.
Em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana, Polese alcançou a sua segunda maior proporção de votos, conquistando 33,73% do eleitorado da cidade.
Já Dr. Bruno Resende garantiu dez cidades do Sul capixaba, tendo recebido votação mais expressiva em Atílio Vivácqua, onde foi escolhido por 55,17% do eleitorado, e em Mimoso do Sul, com 53,49%. Já em Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, o eleito conquistou 43,4% dos votos.
Gilson Daniel, por sua vez, teve a votação mais expressiva em Viana, na Região Metropolitana de Vitória, com 46,81% dos votos; Da Vitória, em Dores do Rio Preto, no Sul, com 37,18%; Manu, em Alto Rio Novo, no Noroeste, com 51,72%; e Marcelo Santos, em Presidente Kennedy, com 27,89%.
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