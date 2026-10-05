AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Mapa: veja os deputados federais mais votados por cidade do ES

Lucas Polese foi escolhido pela maior parte do eleitorado de 34 cidades capixabas

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 15:49

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

05 out 2026 às 15:49

Em 34 das 78 cidades do Espírito Santo, Lucas Polese (PL), eleito deputado federal nas Eleições 2026 com a maior votação da história do Estado, foi o candidato mais votado para ocupar uma vaga na Câmara Federal. O quantitativo representa 43,6% dos municípios capixabas.


Nos demais municípios capixabas, outros candidatos foram os mais votados. Da lista, os eleitos foram: Dr. Bruno Resende (União), que liderou em 10 cidades; Gilson Daniel (Podemos), que conquistou 9; Da Vitória (PP), 7; Manu (PSB), 5; e Marcelo Santos (União), 3.


Já Freitas (PSB) foi o escolhido pela maior parte dos eleitores de três cidades, mas não se elegeu, ficando na suplência. O resultado foi o mesmo para Tyago Hoffmann (PSB) e Messias Donato (União), que lideraram em dois municípios cada um.


Serginho Vidigal (Podemos), mais votado na Serra; Alessandro Broedel (Podemos), líder da votação em Sooretama; e Manato (Republicanos), o mais escolhido em Alegre, também ficaram na suplência.

Os mais votados e eleitos

Entre as 34 cidades em que Lucas Polese liderou a votação, estão Colatina, no Noroeste capixaba, onde ele garantiu 36,64% dos votos para o cargo. Além disso, o deputado foi escolhido pela maior parte dos eleitores das principais cidades do Norte, como Aracruz e Linhares, e parte da Grande Vitória, como Guarapari, Vitória e Vila Velha. 


Em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana, Polese alcançou a sua segunda maior proporção de votos, conquistando 33,73% do eleitorado da cidade. 


Já Dr. Bruno Resende garantiu dez cidades do Sul capixaba, tendo recebido votação mais expressiva em Atílio Vivácqua, onde foi escolhido por 55,17% do eleitorado, e em Mimoso do Sul, com 53,49%. Já em Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, o eleito conquistou 43,4% dos votos.


Gilson Daniel, por sua vez, teve a votação mais expressiva em Viana, na Região Metropolitana de Vitória, com 46,81% dos votos; Da Vitória, em Dores do Rio Preto, no Sul, com 37,18%; Manu, em Alto Rio Novo, no Noroeste, com 51,72%; e Marcelo Santos, em Presidente Kennedy, com 27,89%.

Leia mais sobre Eleições 2026

Vereador que criticou papas é eleito deputado estadual no ES

O centro político foi mais uma vez “conquistado” pelo bolsonarismo

Mapa: veja os deputados federais mais votados por cidade do ES

Quem zerou na eleição? 7 candidatos não receberam nem o próprio voto

Casagrande sobre Ricardo: “Tarefa é difícil, mas campanha agora é um novo jogo”

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Câmara dos Deputados Lucas Polese Gilson Daniel dr. Bruno Resende Da Vitória Messias Donato Marcelo Santos Tyago Hoffmann Carlos Manato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Victor Pignaton
Capixaba Victor Pignaton é convocado para o Campeonato Mundial de 16 anos, a Copa Davis juvenil
Homem morre em acidente entre carro e micro-ônibus em Colatina
Homem morre em batida entre carro e micro-ônibus na BR 259, em Colatina
Imagem de destaque
Bom vendedor nem sempre está pronto para virar empresário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados