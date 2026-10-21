Análise: quem está por trás dos tumultos na França e quem pode se beneficiar deles?

Na segunda-feira, no bairro de Saint-Denis, me encontrei com Lisa Cordat, da associação estudantil da FSE. Ela me contou que os estudantes se organizaram para realizar manifestações por meio de mensagens nas redes sociais ou através de organizações estudantis. Ela disse ser "um insulto" sugerir que eles estavam sendo manipulados ou "obrigados a fazer isso ou aquilo" por políticos.