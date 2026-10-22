Fernanda Takai, voz do Pato Fu, abre a programação musical de evento em Vitória

O primeiro dia do Formemus 2026, evento que contará com painéis, palestras e mentorias com profissionais que vivem diariamente os desafios e as transformações do mercado da música, vai terminar com um encontro de perto com uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira. Na quarta-feira, 28 de outubro, às 19h30, Fernanda Takai sobe ao palco do Parque Botânico Vale, em Vitória, para um pocket show especial de 30 minutos, acompanhada por Camila Lordy. A entrada é gratuita.





Em formato enxuto e intimista, pensado para aproximar a artista do público, a apresentação propõe um recorte sensível de sua trajetória e de seu repertório. Ao longo de meia hora, o público poderá acompanhar interpretações e momentos que revelam a delicadeza, a personalidade e a consistência artística que fazem de Fernanda uma das principais referências da música brasileira contemporânea.