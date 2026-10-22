Fernanda Takai, voz do Pato Fu, abre a programação musical de evento em Vitória

O primeiro dia do Formemus 2026, evento que contará com painéis, palestras e mentorias com profissionais que vivem diariamente os desafios e as transformações do mercado da música, vai terminar com um encontro de perto com uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira. Na quarta-feira, 28 de outubro, às 19h30, Fernanda Takai sobe ao palco do Parque Botânico Vale, em Vitória, para um pocket show especial de 30 minutos, acompanhada por Camila Lordy. A entrada é gratuita.
Em formato enxuto e intimista, pensado para aproximar a artista do público, a apresentação propõe um recorte sensível de sua trajetória e de seu repertório. Ao longo de meia hora, o público poderá acompanhar interpretações e momentos que revelam a delicadeza, a personalidade e a consistência artística que fazem de Fernanda uma das principais referências da música brasileira contemporânea.
Prêmio
Destaque para as ONGs capixabas
O trabalho de organizações sociais do Espírito Santo estará em evidência nesta quinta-feira (22), durante a divulgação estadual do Prêmio Melhores ONGs 2026, no Parque Botânico Vale, em Vitória. Das 26 instituições capixabas que participaram da seleção, serão apresentadas as dez mais bem avaliadas no Estado, além das três que figuram entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Promovido pela FUNDAES e pela Vale, o encontro também terá a palestra “ONGs cada vez melhores”, de Marcelo Estraviz, diretor da Certificadora Social e criador da premiação. A iniciativa reconhece boas práticas de gestão, transparência e governança no terceiro setor
De volta
Aberta temporada do Restaurante Week
A ES Restaurant Week está de volta ao Espírito Santo e promete aguçar a curiosidade dos apaixonados pela boa mesa. De 22 de outubro a 26 de novembro, 46 restaurantes de Vitória, Vila Velha e Serra participam da edição “Brasil de Norte a Sul”, com menus especiais inspirados na diversidade da cozinha brasileira. Entre as criações estão ravióli de banana-da-terra com camarão, pirarucu com tucupi e farofa de uarini, além de combinações criativas com pequi, jambu e maxixe. Os menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, custam a partir de R$ 74 no almoço e R$ 95 no jantar. Uma boa oportunidade para descobrir novos sabores e passear pela gastronomia nacional sem sair da Grande Vitória.
Verão 2027
Dora e Laura Daher convidam para o lançamento da coleção de Verão 2027, nesta quinta-feira (22), a partir das 14h.
Doce Itália
Isadora Saadi convida para o lançamento da nova da Etre, coleção Napoli, inspirada na Itália, no dia 28, no Vila Alpina, em Vitória, a partir das 16h. O encontro contará com uma conversa especialista em viagens personalistas Raquel Abreu.
Parabéns pra você!
Mariana Sandri vai celebrar suas 47 primaveras com festa neste sábado (24), na Aldeia, com uma roda de samba.
Em Santa Teresa
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Santa Teresa prepara uma edição especial de seu tradicional Jantar Anual. Neste ano, a celebração ganhará um significado ainda maior com a realização do 1º Prêmio Empresarial de Santa Teresa, iniciativa criada para reconhecer e valorizar as empresas e lideranças que contribuem para o desenvolvimento do município.
O prêmio contará com duas categorias: Empresa Destaque de Santa Teresa, voltada ao reconhecimento das empresas, e Empresário/Líder Inspirador de Santa Teresa, destinada à valorização de lideranças cuja trajetória e atuação representem uma contribuição relevante para a comunidade.
A noite de celebração acontecerá no dia 13 de novembro de 2026, às 19h30, no II Conventino.
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