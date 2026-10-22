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Renata Rasseli

Fernanda Takai, voz do Pato Fu, abre a programação musical de evento em Vitória

A cantora abre a programação musical do Formemus com pocket show intimista

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

22 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Fernanda Takai
Fernanda Takai vem a Vix no próximo dia 28 para o Formemus Fabiana Figueiredo/Divulgação

O primeiro dia do Formemus 2026, evento que contará com painéis, palestras e mentorias com profissionais que vivem diariamente os desafios e as transformações do mercado da música, vai terminar com um encontro de perto com uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira. Na quarta-feira, 28 de outubro, às 19h30, Fernanda Takai sobe ao palco do Parque Botânico Vale, em Vitória, para um pocket show especial de 30 minutos, acompanhada por Camila Lordy. A entrada é gratuita.


Em formato enxuto e intimista, pensado para aproximar a artista do público, a apresentação propõe um recorte sensível de sua trajetória e de seu repertório. Ao longo de meia hora, o público poderá acompanhar interpretações e momentos que revelam a delicadeza, a personalidade e a consistência artística que fazem de Fernanda uma das principais referências da música brasileira contemporânea.

Voo inaugural
O presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro, e o diretor de Relações Institucionais da entidade, Marcus Magalhães, marcaram presença na cerimônia de embarque do voo inaugural Vitória–Buenos Aires, no último sábado (17), no Aeroporto de Vitória
O presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro, e o diretor de Relações Institucionais da entidade, Marcus Magalhães, marcaram presença na cerimônia de embarque do voo inaugural Vitória–Buenos Aires, no último sábado (17), no Aeroporto de Vitória. A nova rota integra o Projeto de Internacionalização do Destino ES e promete aproximar ainda mais o Espírito Santo do mercado argentino, estratégico para o turismo brasileiro. A iniciativa reúne esforços do Governo do Estado, Fecomércio-ES, Sebrae/ES e parceiros da operação aérea. LR Comunicação

Prêmio

Destaque para as ONGs capixabas

O trabalho de organizações sociais do Espírito Santo estará em evidência nesta quinta-feira (22), durante a divulgação estadual do Prêmio Melhores ONGs 2026, no Parque Botânico Vale, em Vitória. Das 26 instituições capixabas que participaram da seleção, serão apresentadas as dez mais bem avaliadas no Estado, além das três que figuram entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Promovido pela FUNDAES e pela Vale, o encontro também terá a palestra “ONGs cada vez melhores”, de Marcelo Estraviz, diretor da Certificadora Social e criador da premiação. A iniciativa reconhece boas práticas de gestão, transparência e governança no terceiro setor

Casamento
Livia Bonatto e Leonardo Perin
O casamento de Livia Bonatto e Leonardo Perin, celebrado no domingo (11), teve gestos que encantaram os convidados. Os bem-casados, criados por Michelli Venturini, vinham com uma medalha da Sagrada Família, e cada convidado levou para casa um ramalhete de flores como lembrança da noite. A cerimônia aconteceu na Igreja de São Gonçalo, no Centro de Vitória, e a recepção, em um cerimonial de Vila Velha.  Sagrado Wedding

De volta

Aberta temporada do Restaurante Week

A ES Restaurant Week está de volta ao Espírito Santo e promete aguçar a curiosidade dos apaixonados pela boa mesa. De 22 de outubro a 26 de novembro, 46 restaurantes de Vitória, Vila Velha e Serra participam da edição “Brasil de Norte a Sul”, com menus especiais inspirados na diversidade da cozinha brasileira. Entre as criações estão ravióli de banana-da-terra com camarão, pirarucu com tucupi e farofa de uarini, além de combinações criativas com pequi, jambu e maxixe. Os menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, custam a partir de R$ 74 no almoço e R$ 95 no jantar. Uma boa oportunidade para descobrir novos sabores e passear pela gastronomia nacional sem sair da Grande Vitória.

Na Coreia
A Dra. Elviane Torres, da Vix Face Clinic, marca presença na K-Beauty Expo Korea 2026
A Dra. Elviane Torres, da Vix Face Clinic, marca presença na K-Beauty Expo Korea 2026, um dos maiores eventos internacionais do setor de beleza, reunindo inovações em tecnologia, dermocosméticos, ativos regenerativos e tendências em rejuvenescimento. Uma experiência que conecta ciência, inovação e o futuro dos cuidados com a pele Divulgação

Verão 2027

Dora e Laura Daher convidam para o lançamento da coleção de Verão 2027, nesta quinta-feira (22), a partir das 14h. 

Doce Itália
Isadora Saadi convida para o lançamento da nova da Etrecoleção Napoli, inspirada na Itália, no dia 28, no Vila Alpina, em Vitória, a partir das 16h. O encontro contará com  uma conversa especialista em viagens personalistas Raquel Abreu.

Parabéns pra você!

Mariana Sandri vai celebrar suas 47 primaveras com festa neste sábado (24), na Aldeia, com uma roda de samba. 

Em Paris
Cris Loss e Wanderson Lamoia estão em Paris
Cris Loss e Wanderson Lamoia estão em Paris, participando da maior feira global de alimentos e inovação. O estande da Açaí Natuzon Itália tem ficado movimentado de interessados em conhecer de perto o verdadeiro açaí amazônico. Divulgação

Em Santa Teresa 
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Santa Teresa prepara uma edição especial de seu tradicional Jantar Anual. Neste ano, a celebração ganhará um significado ainda maior com a realização do 1º Prêmio Empresarial de Santa Teresa, iniciativa criada para reconhecer e valorizar as empresas e lideranças que contribuem para o desenvolvimento do município.


O prêmio contará com duas categorias: Empresa Destaque de Santa Teresa, voltada ao reconhecimento das empresas, e  Empresário/Líder Inspirador de Santa Teresa, destinada à valorização de lideranças cuja trajetória e atuação representem uma contribuição relevante para a comunidade.

A noite de celebração acontecerá no dia 13 de novembro de 2026, às 19h30, no II Conventino. 

Turismo
Representantes da Rede Colaborativa Turismólogos Capixabas em Ação,
Representantes da Rede Colaborativa Turismólogos Capixabas em Ação, que reúne cerca de 150 profissionais no Espírito Santo, participaram de um encontro com o diretor-presidente da Embratur, Bruno Reis, e a gerente de Projetos Estruturantes, Ana Paula Jacques. Na pauta, o fortalecimento do turismo capixaba, a valorização dos turismólogos e a ampliação do diálogo institucional para impulsionar a promoção dos destinos do Estado no cenário nacional e internacional. Na foto, Bruno Reis (diretor-presidente da EMBRATUR), Ana Paula Jacques (Gerente de Projetos Estruturantes da EMBRATUR), Ana Rita, Amália Queiroz, Fábio Barros e Cássia Coppo (integrantes da Rede Colaborativa de Turismólogos do ES). Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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