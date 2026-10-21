Abrasel ES empossa novos conselheiros com festa; veja fotos

Liderança médica

A oftalmologista Liliana Nóbrega, com forte atuação no Brasil e no exterior, comanda palestra ao lado da médica Karla Campana no dia 22, no Lareira Portuguesa. Em pauta, as inovações no tratamento do glaucoma e doença do olho seco.





Alta perfomance

Aluisio Sarlo, Eduardo Ambrósio, André Rodrigues e Thiago Setubal movimentam o Auditório da Findes no próximo dia 29 de outubro com o MAX Xperience 2026, imersão estratégica da RE/MAX Espírito Santo voltada à liderança e ao mercado imobiliário capixaba. O grande destaque fica por conta da palestra do ex-atleta da Seleção Brasileira de basquete Márcio Azevedo — prata da casa e de tradicional linhagem esportiva ligada ao Saldanha e ao Vitória FC —, que ministrará a palestra "Por que equipes vencem". A programação conta ainda com bate-papo de peso entre feras do setor, como Tainá Bastos, Rafael Schettino, Celi Krüger, Rubens Mansur, Carlos Veras e Luciano Ataídes.





Geriatria e Gerontologia

O Rio de Janeiro será sede do Sênior Summit Rio 2026 – Geriatria e Gerontologia, congresso promovido pela MedSênior que reunirá médicos, pesquisadores, profissionais da saúde e acadêmicos para debater os avanços e os desafios relacionados ao envelhecimento da população. A CEO da MedSênior, Dra. Priscila Valentim, e o presidente do congresso, Dr. Cristiano Nascimento, abrirão o encontro, que será realizado no Hilton Rio de Janeiro Copacabana, e contará com uma programação multidisciplinar que abordará prevenção, diagnóstico e tratamento de condições de saúde associadas ao envelhecimento, além de estratégias para preservar a autonomia e a qualidade de vida.





Inspiração

As histórias de “Pluft, o Fantasminha” e “O Dragão Verde”, da dramaturga Maria Clara Machado, ganharão novas interpretações pelas mãos dos estudantes da Escola Monteiro. No dia 7 de novembro, turmas do 6º, 7º e 8º anos apresentam experimentos cênicos desenvolvidos sob orientação da professora Lorena Lima. A mostra, voltada às famílias, integra a proposta de ensino de teatro da instituição, dirigida por Eduardo Costa Gomes e Penha Tótola, e coloca em destaque a criatividade, a improvisação e a construção coletiva.