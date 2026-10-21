Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Abrasel ES empossa novos conselheiros com festa; veja fotos
Renata Rasseli

Abrasel ES empossa novos conselheiros com festa; veja fotos

O evento marcou o início de um novo ciclo institucional, com foco no fortalecimento e no desenvolvimento do setor de alimentação fora do lar no Estado

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

21 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
O Presidente da Abrasel no Espírito Santo, Marcelo Uliana, com o presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet.
O Presidente da Abrasel no Espírito Santo, Marcelo Uliana, com o presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet. Cloves Louzada
A Abrasel Espírito Santo reuniu lideranças capixabas na noite desta quarta-feira (14), na sede do Sindbares/Abrasel ES, em Santa Lúcia, Vitória, para o coquetel de posse dos novos Conselhos de Administração e Fiscal da entidade. O evento marcou o início de um novo ciclo institucional, com foco no fortalecimento e no desenvolvimento do setor de alimentação fora do lar no Estado.

Entre as autoridades presentes estavam o vereador de Cariacica e deputado estadual eleito Fernando Santório e o vereador de Vitória Aylton Dadalto. O Conselho de Administração da instituição será presidido por Marcelo Fontana Uliana, tendo como conselheiros titulares Rodrigo Miguel Vervloet, Carlos Augusto Peixoto Barbarioli, Júlio Cesar Barreiro Randow Santana, Luciano dos Reis Santos, Wiclif Fonseca Barbosa e Bruno Uliana Guerra, além dos suplentes João de Paula, Walber Martins dos Santos e Leonardo Martins de Freitas. 

Já o Conselho Fiscal terá André Voss Moulin na presidência, com Leonardo Barbosa e João Victor Mafra Rocha como titulares e Pablo Vitorazzi Rosa, Júlio César Martins Lemos e Silvestre Tavares Gonçalves como suplentes.
Cinema
Carol Ruas e Larissa Delbone
A magia da sétima arte segue contagiando o campus de Goiabeiras da Ufes com o 26º Festivalzinho de Cinema de Vitória, que conta com patrocínio da EDP, através da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Quem marcou presença na sessão de abertura e conferiu de perto a energia contagiante da garotada foi a secretária de Estado da Cultura, Carol Ruas, que posou ao lado da produtora executiva do Festivalzinho, Larissa Delbone. Até sexta-feira (23), o Cine Metrópolis recebe diariamente centenas de estudantes da rede pública para conferir 11 curtas-metragens de animação e ficção vindos de várias partes do país, além da exibição especial de Folclórica, longa de bonecos do capixaba Rodrigo Aragão. Ao final das sessões, os pequenos cinéfilos exercem seu papel de críticos votando nos favoritos para o Troféu Vitória. Na foto: a secretária de Estado da Cultura Carol Ruas e Larissa Delbone. Vikki Dessaune/Acervo Galpão IBCA

No Sesc Glória

Encontro entre forró, jazz e ciranda 

O forró pé-de-serra encontra os metais do jazz, enquanto a ciranda convida o público a entrar na roda. Essa mistura de ritmos e tradições dá o tom de “Sotaques: Serelepe convida Lia de Itamaracá e Pop & Jazz Orquestra”, apresentação musical do projeto Grandes Espetáculos do Sesc-ES que chega ao Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, no dia 31 de outubro, às 19hO espetáculo musical celebra o álbum Sotaques, lançado em março de 2026, que reúne oito faixas e a participação de mais de 50 músicos. Gravado em parceria com a Pop & Jazz Orquestra do Ifes Campus Vitória, sob regência do maestro Célio Paula, o disco também marca quatro décadas de história da big band.
Inauguração
Priscila Scheydegger está entre Renata Daltoé, a influenciadora Marcella Porto, e Julia Moreira
A empresária Priscila Scheydegger reuniu amigos, clientes e formadores de opinião para o coquetel de inauguração do Don Concept Lounge, novo espaço de beleza e bem estar da capital capixaba, localizado em Jardim Camburi. O evento, que contou com apresentação de jazz da cantora russa Daria Obrazstova e buffet assinado por Jana Tannure, contou com RP de Dudu Altoé. No clique de Flavia Lopes, Priscila está entre Renata Daltoé, a influenciadora Marcella Porto, e Julia Moreira. Flavia Lopes

[Chapéu]

ES na Semana do Comércio 2026

O Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades) foi selecionado entre mais de 455 iniciativas inscritas pelo Sistema Comércio para apresentar o projeto Encontro de Luz na Semana do Comércio 2026, promovida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A apresentação será realizada no dia 29 de outubro, no eixo de Representação e Sustentabilidade, e destaca o reconhecimento nacional de uma iniciativa de responsabilidade social desenvolvida pela entidade há 18 anos no setor atacadista e distribuidor capixaba.
Feira 
Etania Lira e as filhas Elaine, Jaqueline e Fernanda, na Feninjer
Etânia Lira, da Jaklayne Joias, está com as filhas Elaine, Jaqueline e Fernanda no Club Med Rio das Pedras para a Firja, uma das maiores feiras de negócios do segmento de joalherias, relogios e design autoral do Brasil.  Divulgação

Liderança médica
A oftalmologista Liliana Nóbrega, com forte atuação no Brasil e no exterior, comanda palestra ao lado da médica Karla Campana no dia 22, no Lareira Portuguesa. Em pauta, as inovações no tratamento do glaucoma e doença do olho seco. 


Alta perfomance

Aluisio Sarlo, Eduardo Ambrósio, André Rodrigues e Thiago Setubal movimentam o Auditório da Findes no próximo dia 29 de outubro com o MAX Xperience 2026, imersão estratégica da RE/MAX Espírito Santo voltada à liderança e ao mercado imobiliário capixaba. O grande destaque fica por conta da palestra do ex-atleta da Seleção Brasileira de basquete Márcio Azevedo — prata da casa e de tradicional linhagem esportiva ligada ao Saldanha e ao Vitória FC —, que ministrará a palestra "Por que equipes vencem". A programação conta ainda com bate-papo de peso entre feras do setor, como Tainá Bastos, Rafael Schettino, Celi Krüger, Rubens Mansur, Carlos Veras e Luciano Ataídes.

Geriatria e Gerontologia

O Rio de Janeiro será sede do Sênior Summit Rio 2026 – Geriatria e Gerontologia, congresso promovido pela MedSênior que reunirá médicos, pesquisadores, profissionais da saúde e acadêmicos para debater os avanços e os desafios relacionados ao envelhecimento da população. A CEO da MedSênior, Dra. Priscila Valentim, e o presidente do congresso, Dr. Cristiano Nascimento, abrirão o encontro, que será realizado no Hilton Rio de Janeiro Copacabana, e contará com uma programação multidisciplinar que abordará prevenção, diagnóstico e tratamento de condições de saúde associadas ao envelhecimento, além de estratégias para preservar a autonomia e a qualidade de vida.

Inspiração

As histórias de “Pluft, o Fantasminha” e “O Dragão Verde”, da dramaturga Maria Clara Machado, ganharão novas interpretações pelas mãos dos estudantes da Escola Monteiro. No dia 7 de novembro, turmas do 6º, 7º e 8º anos apresentam experimentos cênicos desenvolvidos sob orientação da professora Lorena Lima. A mostra, voltada às famílias, integra a proposta de ensino de teatro da instituição, dirigida por Eduardo Costa Gomes e Penha Tótola, e coloca em destaque a criatividade, a improvisação e a construção coletiva.

Na Itália
vana Ruy Marly Neves Juarez Campos Rosana Pimentel Fabiane Pimenta José Cláudio Pimenta Ricardo Júdice Joseane Rodrigues Édson Ruy Cynthia Campos Patrica Neves Yasmin dos Santos
Em viagem enogastrômica na Itália: Ivana Ruy,  Marly Neves, Juarez Campos,  Rosana Pimentel, Fabiane Pimenta, José Cláudio Pimenta, Ricardo Júdice,   Joseane Rodrigues,  Édson Ruy,  Cynthia Campos,  Patrica Neves e  Yasmin dos Santos.  Divulgação

Veja Também 

Carmem Dolores com a designer Rejane Carvalho Leite

Designer Rejane Carvalho Leite lança nova coleção em Vitória; veja fotos

Fernando Torquatto, Ana Paula Castro, Rose Linhares, Sinesia Karol e Leticia Birkheuer

Sinesia Karol inaugura loja em Vitória com presença de famosos

Lara Brotas, Karla Casagrande, Julia Abikair, Bárbara Louise, Mai-Britt Wolthers e Andrea de Pinho

Andrea de Pinho, Lara Brotas e a dinamarquesa Mai-Britt Wolthers lançam "Biomas" em Vitória

Lara Calmon e Cláudio Saade

Designer Lara Calmon apresenta nova coleção em Vila Velha

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Afonso Claudio
Golpe do aparelho de massagem faz vítimas no ES; veja alerta
Imagem de destaque
Mais da metade dos MEIs no ES pode ter dívidas perdoadas em 2027; veja regras
Imagem de destaque
Seis receitas de drinks com café para você fazer em casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.