Sinesia Karol inaugura loja em Vitória com presença de famosos

Após 36 anos radicada nos Estados Unidos e consolidada no circuito internacional de luxo, a designer capixaba Sinesia Karol celebrou um reencontro com suas origens, na quinta-feira (15). A estilista inaugurou sua primeira loja em solo capixaba, a quarta física da etiqueta, somando-se aos concorridos endereços de Trancoso, Angra dos Reis e Newport (EUA).



O ponto escolhido foi a Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, com projeto assinado pelo arquiteto Wanderson Salles e arranjos florais criados especialmente pelo designer paulistano Kaique Rocha.





Para brindar a novidade, desembarcaram na capital nomes de peso do cenário nacional, como o fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto — parceiro de longa data e responsável pela beleza das campanhas da grife —, a atriz e modelo Letícia Birkheuer e a influenciadora Fátima Scarpa.





Ao som do setlist afinado da DJ Laura Murad, a inauguração reuniu uma constelação de formadores de opinião, empresários e amigos da designer, como Mariana Buaiz, Ana Paula Castro, Ane Zorzanelli e Marinho Severini, Sérgio Paulo Rabello, Sheila Basílio, Ivan Aguilar, Flávia Saade, Wesley Sathler, Renata Cani, Luciana Melo, Sheila Basilio, Luciana Spitz, Monica Debbane e André Pimenta.





Nas araras, o destaque absoluto ficou por conta do Verão 2027, marcado pela reedição histórica da icônica estampa de orquídeas criada em 2012 pela artista plástica Ana Paula Castro. Depois da inauguração da lija, todos os convidados seguiram para o Restaurante Aleixo, onde foi servido um jantar completo, com uma decoração à base de flores e velas, assinado por Francisco Mendonça.