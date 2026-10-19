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Renata Rasseli

Sinesia Karol inaugura loja em Vitória com presença de famosos

A modelo Letícia Birkheuer, a influencer Fátima Scarpa e o maquiador Fernando Torquato participaram da festa

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

19 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Fernando Torquatto, Ana Paula Castro, Rose Linhares, Sinesia Karol e Leticia Birkheuer
Fernando Torquatto, Ana Paula Castro, Rose Linhares, Sinesia Karol e Leticia Birkheuer: opening na Praia do Canto.  Thiago Bruno

Após 36 anos radicada nos Estados Unidos e consolidada no circuito internacional de luxo, a designer capixaba Sinesia Karol celebrou um reencontro com suas origens, na quinta-feira (15). A estilista inaugurou sua primeira loja em solo capixaba,  a quarta física da etiqueta, somando-se aos concorridos endereços de Trancoso, Angra dos Reis e Newport (EUA).

O ponto escolhido foi a Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, com projeto assinado pelo arquiteto Wanderson Salles e arranjos florais criados especialmente pelo designer paulistano Kaique Rocha.

Para brindar a novidade, desembarcaram na capital nomes de peso do cenário nacional, como o fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto — parceiro de longa data e responsável pela beleza das campanhas da grife —, a atriz e modelo Letícia Birkheuer e a influenciadora Fátima Scarpa. 


Ao som do setlist afinado da DJ Laura Murad, a inauguração reuniu uma constelação de formadores de opinião, empresários e amigos da designer, como Mariana Buaiz, Ana Paula Castro, Ane Zorzanelli e Marinho Severini, Sérgio Paulo Rabello, Sheila Basílio, Ivan Aguilar, Flávia Saade, Wesley Sathler, Renata Cani, Luciana Melo, Sheila Basilio, Luciana Spitz, Monica Debbane e André Pimenta. 


Nas araras, o destaque absoluto ficou por conta do Verão 2027, marcado pela reedição histórica da icônica estampa de orquídeas criada em 2012 pela artista plástica Ana Paula Castro. Depois da inauguração da lija, todos os convidados seguiram para o Restaurante Aleixo, onde foi servido um jantar completo, com uma decoração à base de flores e velas, assinado por Francisco Mendonça. 

Coquetel
Christiano Canedo Filho, Juliana Braz Canedo, Vivily e Celso Duarte em noite de lançamento do ID.4 na Vitoriawagen
Christiano Canedo Filho, Juliana Braz Canedo, Vivily e Celso Duarte em noite de lançamento do ID.4 na Vitoriawagen. Cloves Louzada

Em Viana

Encontro de capoeira e arte

O município de Viana (ES) sedia, de 23 a 25 de outubro de 2026, a 12ª edição do Encontro de Capoeira e Culturas Afro-brasileiras. Durante três dias, o Sítio da Família, no bairro Jucu, se transforma em espaço de encontro, aprendizado e celebração da capoeira, cuja roda foi reconhecida pela UNESCO em 2014 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A entrada é gratuita e aberta a todos os grupos, linhagens e vertentes da capoeira, à comunidade capoeirística e ao público em geral.

Mundo da beleza
Diego Cesar, Ana Paula de Oliveira e Ricardo Silveira
O Aleixo Concept, espaço de beleza badalado da nossa Ilha, ganha nova sócia: Ana Paula de Oliveira. Na foto: Ana com Diego Cesar e Ricardo Silveira. Divulgação

Festival

Viva a Serra

A boa mesa será o convite para redescobrir a Serra entre 27 de novembro e 6 de dezembro. Com o conceito “10 dias para viver a Serra”, a segunda edição do Viva a Serra reunirá bares, restaurantes, cafeterias e bistrôs da maior cidade do Estado, cada um com um prato especial criado para o evento, a preços fixos. A proposta é aproveitar o roteiro gastronômico para explorar também as paisagens e tradições do município. A programação prevê apresentações de congo, remadas em canoa havaiana em Manguinhos e aulas de yoga ao ar livre, incluindo uma ao pôr do sol na Igreja dos Reis Magos. Sabores, cultura e natureza no mesmo passeio. 
Café 
A atual presidente da Ases, Leonelle Lamas com os ex presidentes Sandro Lobato e Djalma Neto
 A presidente da Associação dos Empresários da Serra (Ases), Leonelle Lamas, recebeu cerca de 150 empresários e lideranças na 238ª edição do Café de Negócios (Caneg),no Steffen Centro de Eventos. O encontro teve como destaque a palestra de Mônico Torres, do Sicredi Serrana, que apresentou estratégias de gestão financeira, proteção dos negócios e oportunidades de investimento em tempos de incerteza econômica. Na foto: a atual presidente da Ases, Leonelle Lamas com os ex presidentes Sandro Lobato e Djalma Neto Fabricio Lima

Joias e saúde da mulher

A designer de joias Ivana Izoton promove, na próxima quarta-feira (21), o encontro “Tempo de Si”, em sua loja, na Praia do Canto, em Vitória. A convidada é a oncologista Fernanda César Oliveira, que conduzirá uma conversa sobre saúde da mulher, prevenção e a importância de dedicar tempo ao próprio cuidado. 

Exposição

Gorete Thorey convida para a exposição "Peles Tecidas", da artista têxtil Lorena Bruno, nesta quarta-feira (21), na Via Thorey.


Arquitetura e afeto

Carlos Marianelli recebe arquitetos, designers e profissionais do setor na Compose Vitória, no dia 22, às 18h30, para o Talk Casas Afetivas. O encontro terá a participação de Jonas Lourenço, autor do livro Entre o concreto e a memória, em uma conversa sobre arquitetura, afetividade e as histórias que transformam espaços em lugares de pertencimento.


Homenagem

Marlon Vianna está em contagem regressiva para mais uma edição do tradicional Baile da Capa, um dos eventos mais elegantes do calendário social capixaba. Neste ano, uma das homenageadas será a empresária Penha Arraz, reconhecida por sua trajetória no mercado da beleza e por suas ações sociais. 

Na Europa
Capixabas iniciam imersão artística em Veneza
Um grupo de capixabas iniciou sua viagem de imersão artística com visitas à Bienal de Veneza, sob a condução da Arquipélago Clube de Artes, de Lara Brotas e Flávia Dalla. Com organização de Marianne Assbu e Ana Paula Nascif, da Europlan, a experiência reúne arte, cultura e conexões em um roteiro que segue para Paris, com visita à Art Basel Paris. Entre as participantes da experiência Carol Avanza, Vivi e Cris Piana, Magui Diniz, Andrea Covre, Dani Brotas,  Ana Gimenes, Kamila Zamprogno e Mari Forzza.
 Divulgação

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Empresa de consultoria financeira celebra o Outubro Rosa com arte em Vitória

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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