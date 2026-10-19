Sinesia Karol inaugura loja em Vitória com presença de famosos

Após 36 anos radicada nos Estados Unidos e consolidada no circuito internacional de luxo, a designer capixaba Sinesia Karol celebrou um reencontro com suas origens, na quinta-feira (15). A estilista inaugurou sua primeira loja em solo capixaba, a quarta física da etiqueta, somando-se aos concorridos endereços de Trancoso, Angra dos Reis e Newport (EUA).
O ponto escolhido foi a Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, com projeto assinado pelo arquiteto Wanderson Salles e arranjos florais criados especialmente pelo designer paulistano Kaique Rocha.
Para brindar a novidade, desembarcaram na capital nomes de peso do cenário nacional, como o fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto — parceiro de longa data e responsável pela beleza das campanhas da grife —, a atriz e modelo Letícia Birkheuer e a influenciadora Fátima Scarpa.
Ao som do setlist afinado da DJ Laura Murad, a inauguração reuniu uma constelação de formadores de opinião, empresários e amigos da designer, como Mariana Buaiz, Ana Paula Castro, Ane Zorzanelli e Marinho Severini, Sérgio Paulo Rabello, Sheila Basílio, Ivan Aguilar, Flávia Saade, Wesley Sathler, Renata Cani, Luciana Melo, Sheila Basilio, Luciana Spitz, Monica Debbane e André Pimenta.
Nas araras, o destaque absoluto ficou por conta do Verão 2027, marcado pela reedição histórica da icônica estampa de orquídeas criada em 2012 pela artista plástica Ana Paula Castro. Depois da inauguração da lija, todos os convidados seguiram para o Restaurante Aleixo, onde foi servido um jantar completo, com uma decoração à base de flores e velas, assinado por Francisco Mendonça.
Em Viana
Encontro de capoeira e arte
O município de Viana (ES) sedia, de 23 a 25 de outubro de 2026, a 12ª edição do Encontro de Capoeira e Culturas Afro-brasileiras. Durante três dias, o Sítio da Família, no bairro Jucu, se transforma em espaço de encontro, aprendizado e celebração da capoeira, cuja roda foi reconhecida pela UNESCO em 2014 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A entrada é gratuita e aberta a todos os grupos, linhagens e vertentes da capoeira, à comunidade capoeirística e ao público em geral.
Festival
Viva a Serra
Joias e saúde da mulher
A designer de joias Ivana Izoton promove, na próxima quarta-feira (21), o encontro “Tempo de Si”, em sua loja, na Praia do Canto, em Vitória. A convidada é a oncologista Fernanda César Oliveira, que conduzirá uma conversa sobre saúde da mulher, prevenção e a importância de dedicar tempo ao próprio cuidado.
Exposição
Gorete Thorey convida para a exposição "Peles Tecidas", da artista têxtil Lorena Bruno, nesta quarta-feira (21), na Via Thorey.
Arquitetura e afeto
Carlos Marianelli recebe arquitetos, designers e profissionais do setor na Compose Vitória, no dia 22, às 18h30, para o Talk Casas Afetivas. O encontro terá a participação de Jonas Lourenço, autor do livro Entre o concreto e a memória, em uma conversa sobre arquitetura, afetividade e as histórias que transformam espaços em lugares de pertencimento.
Homenagem
Marlon Vianna está em contagem regressiva para mais uma edição do tradicional Baile da Capa, um dos eventos mais elegantes do calendário social capixaba. Neste ano, uma das homenageadas será a empresária Penha Arraz, reconhecida por sua trajetória no mercado da beleza e por suas ações sociais.
Veja Também