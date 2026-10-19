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Verônica Bezerra

A doença do papa e a verdade como revolução

Num mundo hiperconectado, onde a narrativa oficial frequentemente cede lugar à desconfiança, a escolha pela transparência radical desarma o mito e humaniza o trono

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 04:30

Públicado em 

19 out 2026 às 04:30
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra Verônica Bezerra

Há séculos, o poder, civil ou religioso, opera sob o dogma oculto da invulnerabilidade. Na liturgia secular dos gabinetes e na diplomacia sacra dos palácios apostólicos, a autoridade máxima sempre foi tratada como uma abstração perene, um cargo que não deveria ceder às humilhações da biologia. 


Doenças graves, desgastes e tumores foram historicamente confinados aos porões do sigilo, gerido por boletins médicos opacos, eufemismos ciosos e "histórias de cobertura" meticulosamente urdidas para blindar a figura pública contra o mais irredutível dos fatos: a fragilidade humana.


Quando o papa Leão XIV optou por vir a público anunciar o seu diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, a necessidade de intervenção cirúrgica e os passos de seu tratamento, ele não apenas quebrou um protocolo milenar de silêncio, ele operou uma profunda mudança de paradigma civilizatório. 

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Ao dispensar a armadura da onipotência institucional, Leão XIV despojou o sólio pontifício do artifício da incorruptibilidade física. Num mundo hiperconectado, onde a narrativa oficial frequentemente cede lugar à desconfiança, a escolha pela transparência radical desarma o mito e humaniza o trono. 


Historicamente, esconder a enfermidade de um líder significava alimentar teorias, pânico institucional e a ilusão perigosa de que os homens que governam nações ou guiam fés estão isentos da decrepitude comum. Ao assumir sua própria condição com serenidade e franqueza, o pontífice demonstrou que a dignidade não reside na perfeição inalcançável, mas na coragem de encarar a finitude à luz do dia.


Essa postura é, antes de tudo, um ato de extrema comunhão com o rebanho. Um pastor que esconde suas chagas afasta-se de suas ovelhas. Um líder que partilha sua dor física reconstrói a ponte entre a autoridade e a empatia. 

Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost
Papa Leão XIV, Robert Francis Prevost DiaEsportivo/Folhapress

Ao submeter-se à mesa de cirurgia e aos rigores terapêuticos sob os olhares atentos do mundo, Leão XIV recorda a fiéis e céticos uma verdade elementar e democrática: sob as vestes magnas, sob os títulos e as honrarias, habita um corpo de carne e osso, sujeito às mesmas intempéries celulares que acometem o mais anônimo dos cidadãos.


Mais do que uma guinada na comunicação institucional do Vaticano, a atitude do papa lança um manifesto urgente para a sociedade contemporânea. Vivíamos sob o culto tóxico da produtividade infinita e da juventude eterna, onde a doença é frequentemente tratada como um "fracasso" pessoal ou um inconveniente a ser varrido para debaixo do tapete. Ao admitir o câncer publicamente, Leão XIV confronta essa hybris moderna. Ele nos lembra, com sóbria altivez, que somos finitos, limitados e passageiros.


A grande revolução do pontificado de Leão XIV, neste episódio, não está na gravidade do diagnóstico médico, mas na grandeza ética de não transformar a própria dor em segredo de Estado. Num tempo carente de autenticidade, a vulnerabilidade assumida com coragem ergue-se como a mais poderosa forma de autoridade moral.

Verônica Bezerra

Verônica Bezerra Verônica Bezerra

É advogada, doutoranda em Ciências Sociais, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

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