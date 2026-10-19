A doença do papa e a verdade como revolução

Há séculos, o poder, civil ou religioso, opera sob o dogma oculto da invulnerabilidade. Na liturgia secular dos gabinetes e na diplomacia sacra dos palácios apostólicos, a autoridade máxima sempre foi tratada como uma abstração perene, um cargo que não deveria ceder às humilhações da biologia.





Doenças graves, desgastes e tumores foram historicamente confinados aos porões do sigilo, gerido por boletins médicos opacos, eufemismos ciosos e "histórias de cobertura" meticulosamente urdidas para blindar a figura pública contra o mais irredutível dos fatos: a fragilidade humana.





Quando o papa Leão XIV optou por vir a público anunciar o seu diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, a necessidade de intervenção cirúrgica e os passos de seu tratamento, ele não apenas quebrou um protocolo milenar de silêncio, ele operou uma profunda mudança de paradigma civilizatório.