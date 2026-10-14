Entenda o que é o tipo de câncer de pulmão que atinge o papa Leão XIV

O Papa Leão XIV, de 71 anos, foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar após ser submetido a uma cirurgia, no Hospital Gemelli, em Roma. O procedimento para retirada de um nódulo pulmonar foi concluído com sucesso, segundo o Vaticano. A alteração havia sido identificada durante exames de rotina e, de acordo com o pontífice, estava bem delimitada.





Segundo o oncologista Ramon Andrade de Mello, entre os diferentes tipos de câncer de pulmão, o adenocarcinoma pulmonar é o mais comum. “O adenocarcinoma pulmonar é um câncer que se origina nos alvéolos e tem alta chance de metástase, além de ser uma das principais causas de mortalidade relacionadas ao câncer. Para se ter uma ideia, a sobrevida de pacientes com esse tipo de câncer é de cinco anos, mesmo com o avanço nos tratamentos, o que é insatisfatório”, explica o médico.





De acordo com o oncologista, o adenocarcinoma pulmonar é uma doença que pode apresentar características bastante diferentes entre os pacientes, o que torna essencial uma avaliação individualizada. "Embora o tabagismo seja um dos principais fatores de risco para o câncer de pulmão, o adenocarcinoma também pode ocorrer em pessoas que nunca fumaram. É um tumor que pode permanecer silencioso durante bastante tempo. Mas, quando identificado em fases iniciais, apresenta possibilidades de tratamento com intenção curativa", explica.





A retirada cirúrgica do tumor é uma das principais opções de tratamento do câncer de pulmão em estágio inicial, especialmente quando a doença está localizada e não há evidências de disseminação para outras regiões do organismo. “Em determinados casos, principalmente quando o tumor é pequeno, está restrito ao pulmão e foi completamente removido, o procedimento pode ser suficiente para o controle da doença. No entanto, isso depende do estadiamento definitivo, das características do tumor e da avaliação dos linfonodos", afirma o oncologista.





O caso do Papa também chama a atenção para a importância da identificação de alterações pulmonares antes do aparecimento de sintomas, o que ainda é um grande desafio. “Em fases iniciais, o câncer de pulmão pode não provocar manifestações específicas, o que contribui para que muitos diagnósticos ocorram quando a doença já está mais avançada. Mas o diagnóstico precoce é um dos principais fatores que influenciam as chances de sucesso do tratamento. Quando conseguimos identificar um câncer de pulmão ainda localizado, as possibilidades terapêuticas são maiores e podemos trabalhar com estratégias de intenção curativa. Por isso, é importante que as pessoas com fatores de risco sejam avaliadas adequadamente e que o rastreamento seja considerado quando houver indicação", diz Ramon Andrade de Mello.