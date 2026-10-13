Morte do cantor Netinho: por que o linfoma pode voltar?

Para o médico, identificar o subtipo é fundamental para compreender o comportamento da doença. “O linfoma não Hodgkin não tem um comportamento único. Existem formas de crescimento mais lento e outras que podem evoluir rapidamente. Por isso, precisamos conhecer o subtipo, a extensão da doença e as condições clínicas do paciente. Essas informações fazem toda a diferença na escolha da melhor estratégia terapêutica.”





Um dos sinais mais frequentes é o aumento dos linfonodos, popularmente conhecidos como gânglios, especialmente no pescoço, axilas e virilhas, muitas vezes sem dor. Febre persistente sem causa aparente, suor noturno intenso, cansaço excessivo e perda de peso involuntária também podem ocorrer. Dependendo da região afetada, a doença pode provocar ainda sintomas respiratórios e desconforto abdominal.





Esses sinais não significam necessariamente câncer. Gânglios aumentados são comuns, por exemplo, em processos infecciosos. A atenção deve aumentar quando a alteração persiste ou progride. “Um gânglio aumentado não significa automaticamente um linfoma. O que merece atenção é quando esse aumento persiste, cresce progressivamente ou vem acompanhado de febre sem explicação, suor noturno intenso e perda de peso. Nesses casos, é importante procurar avaliação médica”, orienta Cilião.





A evolução depende principalmente do subtipo, da velocidade de crescimento, da extensão da doença, dos órgãos envolvidos, da resposta ao tratamento e das condições gerais de saúde do paciente. Uma distinção importante é que agressividade não significa necessariamente pior resposta ao tratamento. Há linfomas agressivos que respondem bem à terapia e podem ser curáveis, enquanto algumas formas de crescimento lento podem permanecer controladas por anos, mas apresentar recorrências.





“Não podemos definir o prognóstico apenas pela palavra linfoma. Existem formas que crescem rapidamente e respondem muito bem ao tratamento e outras que evoluem lentamente e podem exigir acompanhamento por muitos anos. Cada caso precisa ser avaliado individualmente”, explica o especialista.





O tratamento é definido a partir dessa identificação e pode envolver quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvo, radioterapia e outras estratégias, isoladas ou combinadas. Em alguns linfomas de evolução lenta e sem sintomas relevantes, o acompanhamento clínico antes do início de uma terapia também pode ser uma conduta adotada.





“O conhecimento sobre os linfomas avançou muito nos últimos anos, permitindo tratamentos cada vez mais direcionados às características da doença. O mais importante é ter um diagnóstico preciso, acompanhamento especializado e acesso à estratégia terapêutica adequada”, finaliza Eduardo Cilião Munhoz.