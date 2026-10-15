Empresa de consultoria financeira celebra o Outubro Rosa com arte em Vitória

Empresa de consultoria financeira de Vitória, a Golden Wealth celebrou o Outubro Rosa 2026 no Golden Arts, na Oá Galeria, em Vitória.
O encontro uniu arte, informação e conscientização sobre o cuidado com a saúde feminina para um grupo de convidadas especiais da empresa em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).
O encontro rolou na exposição “Pensamentos concretos para coisas abstratas”, da artista Ana Paula Oliveira com as participações do private banker Antonio Dadalto Netto, da oncologista Kitia Perciano, da diretora da Afecc Marcela Raizer e da galerista Thaís Hilal.
Veja as fotos de Max Garcia.
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Festa no papel
O aniversário de Rachel Pires virou motivo de comemoração também na Nuvem Sublimação. Ao longo de outubro, a empresa de personalizados promove a campanha “Aniver da Boss”, com uma condição diferente a cada semana. Entre os dias 12 e 17, a vez será dos painéis e pisos para decoração de eventos, disponíveis por R$ 43 o metro quadrado. “Quis trazer os clientes para essa comemoração. Participamos de tantas festas com o nosso trabalho que achei que seria especial compartilhar a minha também”, afirma a CEO.
Ser Humano
O mundo corporativo capixaba está na expectativa de mais uma edição do Prêmio Ser Humano, da ABRH-ES. A premiação – a maior na área de gestão de pessoas do Estado, reconhece quem transforma a realidade de organizações, contribuindo para o engajamento de profissionais, a atração de talentos e a melhoria dos resultados. A tradicional noite acontecerá em 6 de novembro, no Cerimonial Le Buffet Master, em Vitória.
Novas soluções
A empresária Ilma Mendonça recebe arquitetos e profissionais de design no dia 29 de outubro, na Master Office Design, em Bento Ferreira, para uma apresentação sobre novas soluções modulares para espaços corporativos e de convivência. O encontro será conduzido pelo arquiteto e designer paulista Mauro Barros, que desenvolveu a linha AEMOD, em parceria com a ADesign Divisórias, e além de apresentar a novidade aos capixabas, também vai abordar alternativas para integrar ambientes, ampliar a privacidade e conferir flexibilidade aos projetos contemporâneos.
Bordados
A partir desta quinta-feira, a Loja Outubro Rosa Afecc, no Shopping Vitória, recebe mais uma edição da Feira de Bordados. A iniciativa reúne peças produzidas por voluntários da Afecc, que transformam talento e criatividade em belos trabalhos artesanais. Toda a renda arrecadada com a venda será revertida para os programas sociais desenvolvidos com os pacientes oncológicos atendidos via SUS no Hospital Santa Rita.
Na Ilha do Boi
O Hotel Senac Ilha do Boi promove nesta quinta-feira (15), às 19h, o jantar especial “Da Tela à Taça: Uma Noite com Pablo Picasso”, para celebrar a gastronomia espanhola, arte e vinhos e os 80 anos do Sesc e do Senac. Inspirado na exposição “Picasso, a construção de um gênio”, o menu terá cinco etapas harmonizadas, sob o comando do sommelier Franklin Bittencourt, dos chefs Ádila Vitória e João Vieira e de profissionais da equipe de Gastronomia do Senac.
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