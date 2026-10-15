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Renata Rasseli

Empresa de consultoria financeira celebra o Outubro Rosa com arte em Vitória

O encontro uniu arte, informação e conscientização sobre o cuidado com a saúde feminina para um grupo de convidadas especiais da empresa em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

15 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Katia Toríbio, Antonio Dadalto Netto, Karla Toríbio, Kitia Perciano e Paola Borges
Katia Toríbio, Antonio Dadalto Netto, Karla Toríbio, Kitia Perciano e Paola Borges: celebrando o Outubro Rosa com arte em Vitória.  Divulgação

Empresa de consultoria financeira de Vitória, a  Golden Wealth celebrou o Outubro Rosa 2026 no Golden Arts, na Oá Galeria, em Vitória. 


O encontro uniu arte, informação e conscientização sobre o cuidado com a saúde feminina para um grupo de convidadas especiais da empresa em parceria com a  Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).


O encontro rolou na  exposição “Pensamentos concretos para coisas abstratas”, da artista Ana Paula Oliveira com as participações do private banker Antonio Dadalto Netto, da oncologista Kitia Perciano, da diretora da Afecc Marcela Raizer e da galerista Thaís Hilal.


Veja as fotos de Max Garcia.

No Paraná
Cristiano Carvalho, Júnia Perenzin, Mariana Buaiz e Flávia Dalla, recebidos pelo professor da UFPR, Marcelo Conrado no MON - Museu Oscar Niemeyer
Representantes da Escola Americana de Vitória, Cristiano Carvalho (CEO), Júnia Perenzin (Coordenadora de Admissões), Mariana Buaiz (Vice-Presidente) e Flávia Dalla (Consultora do EAV Art Center), estiveram no Paraná para uma imersão em educação, cultura e arte. A agenda incluiu visitas ao Museu Oscar Niemeyer (MON), ao Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC), ao ateliê do artista Cláudio Alvarez e à International School of Curitiba (ISC). A viagem proporcionou contato com diferentes iniciativas e referências para projetos futuros da Escola Americana de Vitória, fortalecendo o diálogo com instituições culturais e de ensino. Na foto: Cristiano Carvalho, Júnia Perenzin, Mariana Buaiz e Flávia Dalla, recebidos pelo professor da UFPR, Marcelo Conrado. 
 Divulgação

Vem aí!

Contagem regressiva para Corrida da Cidadania

As inscrições para a 2ª Corrida da Cidadania abrem nesta quinta-feira (15), ao meio-dia, pelo Ticket Sports. São 2 mil vagas para a prova de 8 de novembro, um domingo, na Enseada do Suá, com largada em frente à Assembleia Legislativa. A competição terá dois percursos no mesmo trajeto: um de 10 km (ida e volta) e outro de 5 km (somente ida). 
Outubro Rosa
layne Borel e Michelly Fonseca em Ação da AFECC no Shopping Vitória
As empresárias Elayne Borel e Michelly Fonseca , da Rede Mulheres de Negócios, participaram de Ação da AFECC no Shopping Vitória. A atividade faz parte da Campanha do Outubro Rosa, dedicada à conscientização da importância da prevenção e diagnóstico precoce do Câncer de Mama. Divulgação

Em São Paulo

Luiz Cláudio Allemand em encontro de peso na PUC-SP

O advogado Luiz Cláudio Allemand participou do seminário comemorativo dos 30 anos da Lei de Arbitragem, realizado na terça-feira (13), na PUC-SP, em São Paulo. Promovido pela universidade em parceria com a Comissão Especial de Arbitragem da OAB/SP, o encontro reuniu especialistas para discutir a trajetória e as perspectivas da arbitragem no Brasil. Além de palestrante, Allemand foi moderador do painel “Novas Fronteiras da Arbitragem: Administração Pública, Relações Trabalhistas e Controvérsias Tributárias”, ao lado de Fernando Eduardo Serec, CEO do escritório TozziniFreire; do professor Marcelo Escobar, mestre e doutor em Direito e membro da London Court of International Arbitration; e do professor Wagner Menezes, livre-docente da USP e presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional, instituição que já teve Rui Barbosa como presidente. Realizado ao longo do dia, o seminário abordou temas como a relação entre arbitragem e Poder Judiciário, os deveres de independência e imparcialidade dos árbitros, os litígios societários e as tendências contemporâneas do setor. A programação marcou as três décadas da Lei nº 9.307/1996, que regulamentou a arbitragem no país.
Festa
Rachel Pires, à frente da Nuvem Sublimação, e o marido, Fernando Aquino, prestigia
Rachel Pires, à frente da Nuvem Sublimação, e o marido, Fernando Aquino, prestigiaram o casamento de Maritza Bojovsky, realizado em Guarapari, no espaço onde funcionava o tradicional restaurante Guaramare. Além de marcar presença na celebração, Rachel foi responsável pela identidade visual e pelos personalizados que deram um toque especial à ocasião. Divulgação

Festa no papel

O aniversário de Rachel Pires virou motivo de comemoração também na Nuvem Sublimação. Ao longo de outubro, a empresa de personalizados promove a campanha “Aniver da Boss”, com uma condição diferente a cada semana. Entre os dias 12 e 17, a vez será dos painéis e pisos para decoração de eventos, disponíveis por R$ 43 o metro quadrado. “Quis trazer os clientes para essa comemoração. Participamos de tantas festas com o nosso trabalho que achei que seria especial compartilhar a minha também”, afirma a CEO.

Ser Humano

O mundo corporativo capixaba está na expectativa de mais uma edição do Prêmio Ser Humano, da ABRH-ES.  A premiação – a maior na área de gestão de pessoas do Estado, reconhece quem transforma a realidade de organizações, contribuindo para o engajamento de profissionais, a atração de talentos e a melhoria dos resultados. A tradicional noite acontecerá em 6 de novembro, no Cerimonial Le Buffet Master, em Vitória.


Novas soluções
A empresária Ilma Mendonça recebe arquitetos e profissionais de design no dia 29 de outubro, na Master Office Design, em Bento Ferreira, para uma apresentação sobre novas soluções modulares para espaços corporativos e de convivência. O encontro será conduzido pelo arquiteto e designer paulista Mauro Barros, que desenvolveu a linha AEMOD, em parceria com a ADesign Divisórias, e além de apresentar a novidade aos capixabas, também vai abordar alternativas para integrar ambientes, ampliar a privacidade e conferir flexibilidade aos projetos contemporâneos.

Bordados
A partir desta quinta-feira, a Loja Outubro Rosa Afecc, no Shopping Vitória, recebe mais uma edição da Feira de Bordados. A iniciativa reúne peças produzidas por voluntários da Afecc, que transformam talento e criatividade em belos trabalhos artesanais. Toda a renda arrecadada com a venda será revertida para os programas sociais desenvolvidos com os pacientes oncológicos atendidos via SUS no Hospital Santa Rita. 

Noite de lançamento
Será nesta quinta-feira (15) o tão aguardado lançamento do ID.4, primeiro SUV totalmente elétrico da Volkswagen no Brasil. Os anfitriões Juliana Braz Canedo e Celso Duarte abrem as portas da Vitoriawagen de Vitória para receber convidados em grande estilo. A concessionária está entre o seleto grupo de 42 lojas do País escolhidas pela montadora, sendo a única em todo o Espírito Santo credenciada para comercializar o novo modelo.

Na Ilha do Boi 

O Hotel Senac Ilha do Boi promove nesta quinta-feira (15), às 19h, o jantar especial “Da Tela à Taça: Uma Noite com Pablo Picasso”, para celebrar a gastronomia espanhola, arte e vinhos e os 80 anos do Sesc e do Senac. Inspirado na exposição “Picasso, a construção de um gênio”, o menu terá cinco etapas harmonizadas, sob o comando do sommelier Franklin Bittencourt, dos chefs Ádila Vitória e João Vieira e de profissionais da equipe de Gastronomia do Senac.

Exposição
Thiago Arruda, programador de Artes Visuais do Sesc-ES Lorena Louzada, gerente de Cultura do Sesc-ES Nathan Braga, coordenador de Cultura do Sesc-ES
O Sesc-ES lançou, em São Mateus, a exposição “A Era da Imagem Analógica”. A mostra chega ao município como parte da interiorização da programação cultural e poderá ser visitada gratuitamente até 5 de dezembro. Na foto: Thiago Arruda, programador de Artes Visuais do Sesc-ES Lorena Louzada, gerente de Cultura do Sesc-ES Nathan Braga, coordenador de Cultura do Sesc-ES. Pedro Oliver/Sesc-ES

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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