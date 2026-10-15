Empresa de consultoria financeira celebra o Outubro Rosa com arte em Vitória

Festa no papel

O aniversário de Rachel Pires virou motivo de comemoração também na Nuvem Sublimação. Ao longo de outubro, a empresa de personalizados promove a campanha “Aniver da Boss”, com uma condição diferente a cada semana. Entre os dias 12 e 17, a vez será dos painéis e pisos para decoração de eventos, disponíveis por R$ 43 o metro quadrado. “Quis trazer os clientes para essa comemoração. Participamos de tantas festas com o nosso trabalho que achei que seria especial compartilhar a minha também”, afirma a CEO.



Ser Humano

O mundo corporativo capixaba está na expectativa de mais uma edição do Prêmio Ser Humano, da ABRH-ES. A premiação – a maior na área de gestão de pessoas do Estado, reconhece quem transforma a realidade de organizações, contribuindo para o engajamento de profissionais, a atração de talentos e a melhoria dos resultados. A tradicional noite acontecerá em 6 de novembro, no Cerimonial Le Buffet Master, em Vitória.





Novas soluções

A empresária Ilma Mendonça recebe arquitetos e profissionais de design no dia 29 de outubro, na Master Office Design, em Bento Ferreira, para uma apresentação sobre novas soluções modulares para espaços corporativos e de convivência. O encontro será conduzido pelo arquiteto e designer paulista Mauro Barros, que desenvolveu a linha AEMOD, em parceria com a ADesign Divisórias, e além de apresentar a novidade aos capixabas, também vai abordar alternativas para integrar ambientes, ampliar a privacidade e conferir flexibilidade aos projetos contemporâneos.



Bordados

A partir desta quinta-feira, a Loja Outubro Rosa Afecc, no Shopping Vitória, recebe mais uma edição da Feira de Bordados. A iniciativa reúne peças produzidas por voluntários da Afecc, que transformam talento e criatividade em belos trabalhos artesanais. Toda a renda arrecadada com a venda será revertida para os programas sociais desenvolvidos com os pacientes oncológicos atendidos via SUS no Hospital Santa Rita.





Noite de lançamento