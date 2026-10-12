André Chieppe e Lívia Dorsch celebram 3 anos do filho Nicolas em Vitória

Queridos de RR, André Chieppe e Livia Dorsch celebraram o aniversário do primogênito Nicolas com festa na casa dos avós paternos, Décio e Eulália Chieppe, na Ilha do Frade, ao lado do caçula Guilherme. Com o tema futebol, a decoração de Bruna Medeiros e Identidade Visual Taiza Ammar. O catering ficou a cargo da chef Arlete Nunes. Veja as fotos de Thaissa Vieira.
Tendências
A festa com a cara da debutante
Dados do IBGE
Idosos e segurança digital
Segundo o IBGE, o número de usuários de Internet com 60 anos ou mais quadruplicou no Brasil em quase 10 anos, passando de 6,5 milhões em 2016 para 26,6 milhões em 2025. Para os idosos não serem vítimas de crimes virtuais, o Prodest orienta nunca clicar em links enviados por remetentes desconhecidos, principalmente, quando prometem desbloqueio de benefícios, correção de pendências bancárias ou atualização cadastral. Outra dica é não clicar em links de mensagens com notícias alarmistas, normalmente, divulgadas pelo WhatsApp.
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