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Renata Rasseli

André Chieppe e Lívia Dorsch celebram 3 anos do filho Nicolas em Vitória

O casal recebeu a família e amigos para comemorar o primogênito, na Ilha do Frade

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

12 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
André Chieppe e Livia Dorsch celebram o aniversário de 3 anos do Nicolas
André Chieppe e Livia Dorsch celebram o aniversário de 3 anos do Nicolas, ao lado do caçula Guilherme.  Thaissa Vieira Fotografia

Queridos de RR, André Chieppe e Livia Dorsch celebraram o aniversário do primogênito Nicolas com festa na casa dos avós paternos, Décio e Eulália Chieppe, na Ilha do Frade, ao lado do caçula Guilherme. Com o tema futebol, a decoração de Bruna MedeirosIdentidade Visual Taiza Ammar. O catering ficou a cargo da chef Arlete Nunes. Veja as fotos de Thaissa Vieira. 

Em São Mateus
Marcus Magalhães e Matheus Magalhães, curadores da Feira Internacional do Café Conilon (FICC) 2026
Marcus Magalhães e Matheus Magalhães, curadores da Feira Internacional do Café Conilon (FICC) 2026, evento que amplia os horizontes do agronegócio capixaba. Realizada em São Mateus, a feira foi projetada para reunir produtores, cooperativas, empresários, investidores e especialistas em torno de temas estratégicos como mercado, inovação, tecnologia, logística e novas oportunidades para diferentes cadeias produtivas. Com o conilon como protagonista e o olhar voltado para o futuro, a FICC já está no calendário dos grandes eventos que fortalecem o potencial do Espírito Santo para os negócios, competitividade e o desenvolvimento do agro capixaba. Divulgação

Tendências

A festa com a cara da debutante

As tendências de decoração para 2027 chegam às festas de 15 anos com estampas maiores, misturas de cores e cenários mais elaborados, mas a personalidade da aniversariante continua sendo o principal ingrediente. Para a cerimonialista especializada em debutantes Roberta Lacerda, as referências devem servir como ponto de partida, e não como uma fórmula pronta. “A festa precisa ter a identidade da debutante. Mais do que seguir uma tendência, é importante entender como aquela proposta pode ser adaptada à história e ao estilo de cada menina”, orienta. Para ela, a personalização ajuda a transformar a celebração em uma experiência única e também em uma memória afetiva para a aniversariante e os convidados.

Seminário
Marco Túlio Ribeiro Fialho Walterleno Noronha - Presidente do CRC-ES Fellipe Guerra
O Grupo Ribeiro Fialho marcou presença como expositor no II Seminário da Reforma Tributária, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), em Vitória. O evento reuniu contadores, empresários e profissionais da área para discutir os impactos da nova legislação tributária nas empresas capixabas. N foto: Marco Túlio Ribeiro Fialho,  Walterleno Noronha (Presidente do CRC-ES) e  Fellipe Guerra. Divulgação

Dados do IBGE

Idosos e segurança digital

Segundo o IBGE, o número de usuários de Internet com 60 anos ou mais quadruplicou no Brasil em quase 10 anos, passando de 6,5 milhões em 2016 para 26,6 milhões em 2025. Para os idosos não serem vítimas de crimes virtuais, o Prodest orienta nunca clicar em links enviados por remetentes desconhecidos, principalmente, quando prometem desbloqueio de benefícios, correção de pendências bancárias ou atualização cadastral. Outra dica é não clicar em links de mensagens com notícias alarmistas, normalmente, divulgadas pelo WhatsApp.

Outubro Rosa
Outubro Rosa no Caçarola
O atendimento do Caçarola Bistrot está com um visual especial e cheio de afeto neste mês. Seguindo uma tradição do bistrô, a chef Bia Delmaestro vestiu toda a equipe da casa com as t-shirts oficiais do Outubro Rosa da Afecc. Com um detalhe: a estampa deste ano é assinada por sua irmã, a designer Adriana Delmaestro. O desenho traz um buquê de rosas, criado em tributo à mãe da dupla, Dona Rosalina ("Rosa"), e estendido como um carinho coletivo a todas as voluntárias da instituição capixaba. A conexão é pura história de família, unindo alta gastronomia, arte e conscientização na mesma mesa.
 Manu Leão

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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