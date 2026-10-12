André Chieppe e Lívia Dorsch celebram 3 anos do filho Nicolas em Vitória

As tendências de decoração para 2027 chegam às festas de 15 anos com estampas maiores, misturas de cores e cenários mais elaborados, mas a personalidade da aniversariante continua sendo o principal ingrediente. Para a cerimonialista especializada em debutantes Roberta Lacerda, as referências devem servir como ponto de partida, e não como uma fórmula pronta. “A festa precisa ter a identidade da debutante. Mais do que seguir uma tendência, é importante entender como aquela proposta pode ser adaptada à história e ao estilo de cada menina”, orienta. Para ela, a personalização ajuda a transformar a celebração em uma experiência única e também em uma memória afetiva para a aniversariante e os convidados.



