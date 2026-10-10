Aracruz ganha novo empreendimento imobiliário de alto padrão; veja fotos

Em Harvard

Na próxima semana a dermatologista Priscila Passamani embarca para Boston. A médica capixaba foi selecionada para o curso de laser e terapia estética da pele da Harvard Medical School, programa de vagas limitadas que reúne referências mundiais da dermatologia para dois dias de atualização científica de alto nível. Evidências, segurança clínica e as tecnologias mais avançadas do setor estão na pauta.





Pensar, decidir, agir

Transformar conhecimento em movimento é a proposta da FLORI Imersão, que acontece no dia 28 de outubro, no Hub Coworking, em Vitória. Idealizado pelas empresárias, escritoras e palestrantes Fátima Abelha e Iracema Neves, o encontro reunirá 30 mulheres em uma jornada de 12 horas. A metodologia PDA - Pensar, Decidir e Agir, será o fio condutor de uma programação com palestras, dinâmicas, conteúdos e momentos de networking.





Sold out à beira-mar

Fabio Junger tem motivos de sobra para brindar. A EMEC Inc. registrou venda histórica com o Studios JP, condomínio fechado a preço de custo em Jardim da Penha que vendeu todas as unidades em um piscar de olhos - foram 36 horas entre a abertura das vendas e o selo de esgotado. Unindo conveniência urbana, proximidade com a Praia de Camburi e foco total em locação por temporada (estilo Airbnb), o empreendimento já desponta como um dos grandes destaques do ano no mercado imobiliário da Grande Vitória.



No Great Place to Work

A Unimed Sul Capixaba está entre as grandes empresas de destaque no ranking nacional do Great Place to Work. A cooperativa ficou em 24º lugar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, avançando oito posições em relação a 2025. O reconhecimento foi anunciado nesta terça-feira (6), em São Paulo, durante a cerimônia da 30ª edição do ranking, com a presença da vice-presidente da cooperativa, Grazielle Grillo, que representou a Unimed Sul Capixaba na premiação. Em 2026, a cooperativa também conquistou o 4º lugar no GPTW Saúde e o 1º lugar entre médias e grandes empresas no Espírito Santo, pelo quinto ano consecutivo.