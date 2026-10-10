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Renata Rasseli

Aracruz ganha novo empreendimento imobiliário de alto padrão; veja fotos

Prestigiado pelo empresariado da região e pelas mais diversas autoridades, o Conexão Aracruz marcou, na noite de terça-feira (6), a chegada da ABR Brasil à incorporação imobiliária de alto padrão

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

10 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Josias Dias, Fábio, Hildo Cecato e Romero Valença
Josias Dias, Fábio Bertollo, Hildo Cecato e Romero Valença: ABR Brasil chegou à incorporação imobiliária em Aracruz.  Arthur Louzada

Prestigiado pelo empresariado da região e pelas mais diversas autoridades, o Conexão Aracruz marcou a chegada da ABR Brasil à incorporação imobiliária de alto padrão. Os sócios-fundadores Hildo Cecato e Josias de Oliveira Dias receberam os convidados no Cerimonial Fest Palace, no Morada Park, em noite que contou com a presença do prefeito Dr. Coutinho.


Na palestra "O Futuro de Aracruz", ao lado da secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Laryssa Viale Baroni, o presidente da ADEMI-ES, Alexandre Schubert, foi direto: "Aracruz tem pressa. Se a gente não conseguir suprir a demanda imobiliária urgente, a água vai escorrer pelas mãos. Na minha leitura, esta será a cidade do ES que mais cresce nos próximos 5 anos". 


Na produção de conteúdo, a colunista Mariana Perini, da coluna Pelo Mercado, e a editora do Gazeta Imóveis, Karine Nobre, acompanharam o debate. O primeiro empreendimento do grupo, o Reserva Aracruz, será lançado até o fim do ano.

Em São Paulo 
Giulio Imbroisi aparece ao lado do constitucionalista Oscar Vilhena, do presidente nacional do CESA, Gustavo Brigagão, e do advogado Celso Mori.
O advogado Giulio Imbroisi esteve em São Paulo para o encontro “Os Desafios do Poder Judiciário”, no Hotel Renaissance. As discussões abordaram o atual momento do Judiciário brasileiro, as divergências entre ministros do Supremo Tribunal Federal e as propostas de mudanças nas competências da Corte e de definição de mandatos para seus integrantes. No registro, Giulio Imbroisi aparece ao lado do constitucionalista Oscar Vilhena, do presidente nacional do CESA, Gustavo Brigagão, e do advogado Celso Mori. Divulgação

Perfomance

Portos capixabas como referência

Camilla Bridi, gerente de Sustentabilidade da Vports, esteve essa semana em São Paulo para participar como palestrante do Port Perfomance Brasil 2026. O evento reúne grandes players do setor para debater temas como inovação, tecnologia, digitalização e avanços em geral nos portos brasileiros. Ela leva aos participantes sua experiência com o Plano de Ajuda Mútua no complexo portuário de Vitória e Vila Velha, um projeto conjunto com entidades e parceiros, como Corpo de Bombeiros para trazer inovação e tecnologia para a gestão da segurança do porto.

Em Vila Velha
Diretores da Recanto Fernando Barcelos, Rafael Rigo e Pedro Antonio Bolsanello

A Recanto Construtora já entregou 11 empreendimentos e atendeu 1.247 famílias no Espírito Santo. Atualmente, mantém cinco projetos em obras, em municípios como Serra, Vila Velha, Linhares e Aracruz. A empresa também prepara nove novos projetos, que somam cerca de 2.220 apartamentos e VGV estimado em R$ 736,9 milhões. Os números foram apresentados durante o almoço de comemoração do aniversário, que reuniu sócios e colaboradores no Restaurante Bacana, na Praia da Costa. Na foto: Fernando Barcelos, Rafael Rigo e Pedro Antonio Bolsanello.

 Divulgação

In Vix

Sinesia Karol inaugura primeira loja

Radicada há 36 anos nos Estados Unidos, onde consolidou sua grife internacional de resort wear, a designer capixaba Sinesia Karol desembarca na Ilha no dia 15 de outubro para inaugurar sua primeira loja em Vitória. O ponto escolhido é a Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, que se junta aos endereços da marca em Newport, Angra e Trancoso. Recém-chegada de apresentações na Paris Fashion Week e na Miami Swim Week, Sinesia apresenta por aqui a Coleção Verão 2027, trazendo de volta a estampa icônica de orquídeas criada em 2012 pela artista capixaba Ana Paula Castro. Presença confirmada de nomes como Fernando Torquatto, Letícia Birkheuer, Val Marchiori e Fátima Scarpa.

Na Escócia
Sandra Demoner e Jorge Carneiro em jantar de boas-vindas, em Edimburgo
Sandra Demoner e Jorge Carneiro em jantar de boas-vindas, em Edimburgo Divulgação

Em Harvard

Na próxima semana a dermatologista Priscila Passamani embarca para Boston. A médica capixaba foi selecionada para o curso de laser e terapia estética da pele da Harvard Medical School, programa de vagas limitadas que reúne referências mundiais da dermatologia para dois dias de atualização científica de alto nível. Evidências, segurança clínica e as tecnologias mais avançadas do setor estão na pauta. 

Pensar, decidir, agir
Transformar conhecimento em movimento é a proposta da FLORI Imersão, que acontece no dia 28 de outubro, no Hub Coworking, em Vitória. Idealizado pelas empresárias, escritoras e palestrantes Fátima Abelha e Iracema Neves, o encontro reunirá 30 mulheres em uma jornada de 12 horas. A metodologia PDA - Pensar, Decidir e Agir, será o fio condutor de uma programação com palestras, dinâmicas, conteúdos e momentos de networking.


Sold out à beira-mar

Fabio Junger tem motivos de sobra para brindar. A EMEC Inc. registrou venda histórica com o Studios JP, condomínio fechado a preço de custo em Jardim da Penha que vendeu todas as unidades em um piscar de olhos - foram 36 horas entre a abertura das vendas e o selo de esgotado. Unindo conveniência urbana, proximidade com a Praia de Camburi e foco total em locação por temporada (estilo Airbnb), o empreendimento já desponta como um dos grandes destaques do ano no mercado imobiliário da Grande Vitória.

No Great Place to Work
A Unimed Sul Capixaba está entre as grandes empresas de destaque no ranking nacional do Great Place to Work. A cooperativa ficou em 24º lugar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, avançando oito posições em relação a 2025. O reconhecimento foi anunciado nesta terça-feira (6), em São Paulo, durante a cerimônia da 30ª edição do ranking, com a presença da vice-presidente da cooperativa, Grazielle Grillo, que representou a Unimed Sul Capixaba na premiação. Em 2026, a cooperativa também conquistou o 4º lugar no GPTW Saúde e o 1º lugar entre médias e grandes empresas no Espírito Santo, pelo quinto ano consecutivo.

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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