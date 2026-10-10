Aracruz ganha novo empreendimento imobiliário de alto padrão; veja fotos

Prestigiado pelo empresariado da região e pelas mais diversas autoridades, o Conexão Aracruz marcou a chegada da ABR Brasil à incorporação imobiliária de alto padrão. Os sócios-fundadores Hildo Cecato e Josias de Oliveira Dias receberam os convidados no Cerimonial Fest Palace, no Morada Park, em noite que contou com a presença do prefeito Dr. Coutinho.
Na palestra "O Futuro de Aracruz", ao lado da secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Laryssa Viale Baroni, o presidente da ADEMI-ES, Alexandre Schubert, foi direto: "Aracruz tem pressa. Se a gente não conseguir suprir a demanda imobiliária urgente, a água vai escorrer pelas mãos. Na minha leitura, esta será a cidade do ES que mais cresce nos próximos 5 anos".
Na produção de conteúdo, a colunista Mariana Perini, da coluna Pelo Mercado, e a editora do Gazeta Imóveis, Karine Nobre, acompanharam o debate. O primeiro empreendimento do grupo, o Reserva Aracruz, será lançado até o fim do ano.
Perfomance
Portos capixabas como referência
Camilla Bridi, gerente de Sustentabilidade da Vports, esteve essa semana em São Paulo para participar como palestrante do Port Perfomance Brasil 2026. O evento reúne grandes players do setor para debater temas como inovação, tecnologia, digitalização e avanços em geral nos portos brasileiros. Ela leva aos participantes sua experiência com o Plano de Ajuda Mútua no complexo portuário de Vitória e Vila Velha, um projeto conjunto com entidades e parceiros, como Corpo de Bombeiros para trazer inovação e tecnologia para a gestão da segurança do porto.
In Vix
Sinesia Karol inaugura primeira loja
Radicada há 36 anos nos Estados Unidos, onde consolidou sua grife internacional de resort wear, a designer capixaba Sinesia Karol desembarca na Ilha no dia 15 de outubro para inaugurar sua primeira loja em Vitória. O ponto escolhido é a Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, que se junta aos endereços da marca em Newport, Angra e Trancoso. Recém-chegada de apresentações na Paris Fashion Week e na Miami Swim Week, Sinesia apresenta por aqui a Coleção Verão 2027, trazendo de volta a estampa icônica de orquídeas criada em 2012 pela artista capixaba Ana Paula Castro. Presença confirmada de nomes como Fernando Torquatto, Letícia Birkheuer, Val Marchiori e Fátima Scarpa.
Em Harvard
Na próxima semana a dermatologista Priscila Passamani embarca para Boston. A médica capixaba foi selecionada para o curso de laser e terapia estética da pele da Harvard Medical School, programa de vagas limitadas que reúne referências mundiais da dermatologia para dois dias de atualização científica de alto nível. Evidências, segurança clínica e as tecnologias mais avançadas do setor estão na pauta.
Sold out à beira-mar
Fabio Junger tem motivos de sobra para brindar. A EMEC Inc. registrou venda histórica com o Studios JP, condomínio fechado a preço de custo em Jardim da Penha que vendeu todas as unidades em um piscar de olhos - foram 36 horas entre a abertura das vendas e o selo de esgotado. Unindo conveniência urbana, proximidade com a Praia de Camburi e foco total em locação por temporada (estilo Airbnb), o empreendimento já desponta como um dos grandes destaques do ano no mercado imobiliário da Grande Vitória.
No Great Place to Work
A Unimed Sul Capixaba está entre as grandes empresas de destaque no ranking nacional do Great Place to Work. A cooperativa ficou em 24º lugar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, avançando oito posições em relação a 2025. O reconhecimento foi anunciado nesta terça-feira (6), em São Paulo, durante a cerimônia da 30ª edição do ranking, com a presença da vice-presidente da cooperativa, Grazielle Grillo, que representou a Unimed Sul Capixaba na premiação. Em 2026, a cooperativa também conquistou o 4º lugar no GPTW Saúde e o 1º lugar entre médias e grandes empresas no Espírito Santo, pelo quinto ano consecutivo.
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