Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/10/2026

A carta “O Carro” o(a) coloca em movimento e traz coragem para assumir as rédeas de situações que estavam paradas. No amor, tomar a iniciativa poderá ajudar a definir os próximos passos de uma relação ou a abrir espaço para uma nova conquista. Na carreira, determinação e foco favorecerão avanços importantes. A saúde pedirá cuidado para não ultrapassar os próprios limites. Entre amigos , você assumirá a liderança de planos e encontros, mas lembre-se de ouvir também o desejo dos outros.