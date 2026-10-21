Apostas de Colatina e Santa Maria de Jetibá quase levam prêmio acumulado da Mega

Duas apostas feitas no ES quase levaram o prêmio milionário acumulado da Mega-Sena. Um bolão com 30 cotas, de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, apostou sete dezenas, acertou a quina e vai receber R$ 76.591,20. Já uma aposta, via internet, de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, fez um cartão simples, com seis dezenas, e vai receber R$ 38.295,72 por ter feito a quina. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (20).
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40.
O próximo concurso acontece na quinta-feira (22). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mega Semana
Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.
Com informações da Agência Brasil