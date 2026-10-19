Grávida de 24 anos é morta a tiros em Nova Venécia

Uma jovem de 24 anos, que estava grávida, foi morta a tiros na frente dos dois filhos pequenos na madrugada desta segunda-feira (19), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que fugiu logo após os disparos e está sendo procurado pela polícia. Nomes não foram divulgados.





Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o casal e as crianças, de 7 e 4 anos, estavam na residência de amigos quando teve início uma discussão. Durante a briga, o homem atirou contra a mulher e fugiu em seguida.





O Conselho Tutelar de Nova Venécia foi acionado para prestar assistência e acompanhar os dois filhos do casal.





Após o crime, equipes policiais realizaram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. No entanto, o veículo que teria sido utilizado por ele durante a fuga foi encontrado incendiado.





O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Outros detalhes sobre o caso não foram divulgados.