Justiça manda prender suspeito de matar companheira grávida em Nova Venécia

A Justiça do Espírito Santo decretou, na noite de segunda-feira (19), a prisão preventiva de Angelo Gabriel Albano dos Santos, de 23 anos, principal suspeito de matar a companheira, Leidimara Rocon Dias, de 24 anos, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A mulher, que era conhecida como Iris, estava grávida de seis meses, e o bebê também morreu. Os dois filhos do casal, de 4 e 7 anos, presenciaram o crime.





Segundo a Polícia Civil, a família estava na casa de amigos, na localidade de Córrego da Penha, quando Angelo e Leidimara começaram a discutir. Durante o desentendimento, o homem teria ido até o carro, pegado uma arma e atirado contra a companheira. Depois, fugiu e continua foragido.





O pedido de prisão preventiva foi feito no mesmo dia do crime, após a coleta de depoimentos e o levantamento de informações sobre o histórico do investigado. Angelo respondia em liberdade a um processo por tentativa de homicídio, por supostamente atirar contra policiais militares em agosto de 2025.





O inquérito apura os crimes de feminicídio e aborto provocado sem o consentimento da gestante. De acordo com a Polícia Civil, como o suspeito está foragido, o mandado de prisão pode ser cumprido por qualquer força de segurança.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Angelo, e deixa este espaço aberto para manifestações.