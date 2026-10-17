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Violência contra a mulher

Homem é preso em São Mateus por sequestrar e manter a ex em cárcere privado

Segundo registro da Guarda Municipal, a vítima denunciou um histórico de violência doméstica cometida pelo suspeito, com agressões físicas, ameaças e perseguição

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 09:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 out 2026 às 09:31

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (16), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspeito de sequestrar e manter a ex-companheira, de 34 anos, em cárcere privado. Segundo registro da Guarda Municipal, a vítima denunciou um histórico de violência doméstica cometida pelo suspeito, com agressões físicas, ameaças e perseguição. 


A mãe da vítima acionou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que recebeu apoio da Guarda Civil Municipal, por meio da Patrulha Maria da Penha, para irem à casa do suspeito. Ela contou que a filha foi levada à força e sob ameaças pelo ex-companheiro, em via pública, quando seguia para uma consulta médica. 


No local, após ser libertada, a vítima contou aos policiais que o ex possui um histórico de agressões, ameaças e já havia raspado o cabelo dela em outra ocasião. Disse ainda que ele invade a casa onde mora e faz ameaças com frequência. A vítima e a mãe foram encaminhadas à delegacia para adoção das medidas cabíveis, incluindo o pedido de medidas protetivas de urgência.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por sequestro e cárcere privado, além de perseguição contra a mulher, em razão de sua condição de sexo feminino. Ele foi encaminhado ao presídio. 

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