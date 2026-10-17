Homem é preso em São Mateus por sequestrar e manter a ex em cárcere privado

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (16), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspeito de sequestrar e manter a ex-companheira, de 34 anos, em cárcere privado. Segundo registro da Guarda Municipal, a vítima denunciou um histórico de violência doméstica cometida pelo suspeito, com agressões físicas, ameaças e perseguição.





A mãe da vítima acionou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que recebeu apoio da Guarda Civil Municipal, por meio da Patrulha Maria da Penha, para irem à casa do suspeito. Ela contou que a filha foi levada à força e sob ameaças pelo ex-companheiro, em via pública, quando seguia para uma consulta médica.





No local, após ser libertada, a vítima contou aos policiais que o ex possui um histórico de agressões, ameaças e já havia raspado o cabelo dela em outra ocasião. Disse ainda que ele invade a casa onde mora e faz ameaças com frequência. A vítima e a mãe foram encaminhadas à delegacia para adoção das medidas cabíveis, incluindo o pedido de medidas protetivas de urgência.



