Homem de 44 anos morre em acidente de moto em Linhares

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A chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias provocou deslizamentos de terra e transtornos em estradas, ruas e imóveis em Muniz Freire, na Região do Caparaó no Estado, na madrugada desta segunda-feira (19). Segundo a prefeitura, a Defesa Civil municipal registrou 50 milímetros de chuva.
Os distritos de Menino Jesus e o interior de Piaçu foram as áreas mais afetadas. Houve acúmulo de lama em ruas, danos em estradas rurais, plantações e partes de residências. Trechos das rodovias ES 181 e ES 379 também ficaram cobertos de água e lama e passavam por desobstrução. A prefeitura informou que atua de forma integrada para prestar assistência às famílias atingidas.
As fortes chuvas também afetaram o sistema de saneamento. Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), as Estações de Tratamento de Água (ETAs) de Muniz Freire e Piaçu operam com vazão reduzida, o que pode provocar interrupções temporárias no abastecimento. A orientação é que os moradores economizem água até que o sistema seja normalizado.
O temporal durante a madrugada também causou problemas em estradas de Venda Nova do Imigrante, que chegaram a ficar interditadas.
Um acidente deixou o trânsito lento na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta segunda-feira (19). Imagens enviadas para A Gazeta mostram uma ambulância na linha verde e uma pessoa recebendo atendimento no local. Ao lado, uma moto aparece caída.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que ocorreram dois acidentes na Terceira Ponte. Um deles, às 10h30, entre duas motocicletas que bateram na traseira de um carro. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital.
O outro acidente, às 11h10, não teve vítimas e envolveu três motocicletas que bateram entre elas, atingindo dois carros. A pista foi liberada por volta das 11h30.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 21 cidades do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (19). O aviso é válido até as 23h59 de terça-feira (20).
A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é baixo.
Confira as cidades que receberam o alerta:
Uma mulher de 40 anos foi presa após atear fogo no quarto de um apartamento na noite de domingo (18), no bairro de Lourdes, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, ela confessou que provocou o incêndio por acreditar que o namorado, de 39 anos, estava no cômodo. No entanto, o homem não estava no local.
Ainda de acordo com a Guarda Municipal, a equipe foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Conforme informações repassadas pelo Ciodes (190), uma mulher estaria gritando dentro de um apartamento.
Ao chegar ao endereço, os agentes perceberam fumaça preta saindo por uma das janelas do imóvel. Em seguida, uma moradora abriu o portão de acesso e permitiu a entrada da equipe.
Dentro do apartamento, os guardas foram recebidos pela suspeita, que afirmou que o namorado estaria no quarto em chamas. Os agentes entraram no cômodo e combateram o incêndio.
Após verificarem que o homem não estava no quarto, a mulher contou que havia ateado fogo no local por acreditar que o namorado estivesse ali. Uma garrafa de álcool e uma caixa de fósforos foram encontradas na área externa do quarto.
A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada pelo crime de incêndio.
Um jovem de 20 anos, identificado como Webert Mikael Lima Ramos, foi morto a tiros na noite de domingo (18), no bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta passaram pelo local e dispararam cinco vezes contra ele.
A perícia da Polícia Científica foi acionada, recolheu o corpo da vítima e encontrou projéteis no local do crime. Ainda de acordo com a PM, equipes fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A chuva intensa e as rajadas de vento registradas durante a madrugada desta segunda-feira (19) derrubaram árvores e galhos e interditaram trechos de rodovias em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. As vias foram liberadas por volta das 8h, segundo a prefeitura.
Os bloqueios ocorreram na Rodovia Pedro Cola (ES 166), nos quilômetros 2 e 7, e na Estrada da Saúde. Equipes da Defesa Civil municipal e do Corpo de Bombeiros atuaram na remoção das árvores e na liberação do tráfego.
De acordo com a prefeitura, a madrugada foi marcada por uma tempestade, com chuva intensa e rajadas de vento. Não chovia no município na manhã desta segunda-feira.
Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta segunda-feira (19), no km 286 da BR 101, na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica. Um vídeo gravado no local mostra que a parte dianteira de um veículos, do lado do motorista, atingiu a traseira do outro caminhão.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a ocorrência foi registrada às 7h12. Outras três pessoas ficaram ilesas.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Por causa do acidente, as faixas 1 e 2 da pista no sentido Serra e a faixa 1 no sentido Cariacica foram interditadas. A ocorrência seguia em andamento até a última atualização desta matéria.
Um motorista de 61 anos morreu após perder o controle da caminhonete que estava dirigindo e bater em um coqueiro. O acidente aconteceu na tarde de sábado (17) na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), ele tentou ultrapassar um caminhão, perdeu o controle e saiu da pista. Uma mulher estava no banco do passageiro e foi arremessada para fora do veículo. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Rio Doce.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Um homem de 48 anos foi preso na manhã deste domingo (18) dentro de um ônibus em Pontal da Barra, Marataízes, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu após após os militares receberem informações do Serviço de Inteligência do 16º Batalhão da PM de que um homem com mandado de prisão em aberto estava dentro desse ônibus. Os agentes foram ao local e o encontraram dentro do coletivo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim.
A Polícia Civil (PC) informou que foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares. Após os procedimentos, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
O ônibus do cantor Gabriel Sabadim foi alvo de invasão e furto de fios de cobre. De acordo com ele, o ônibus estava estacionado em um lote no bairro São Francisco, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A suspeita dele é de que o crime tenha acontecido na quinta-feira (15), pelo o relato de testemunhas na região, mas o motorista que presta serviços para ele notou o ocorrido no sábado (17) e informou ao cantor.
Em entrevista concedida à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o cantor relatou que o prejuízo pode chegar a R$ 20 mil. Além disso, o veículo foi alvo de vandalismo e teve a estrutura interior danificada. Ele também postou um vídeo em suas redes sociais relatando o ocorrido.
A Polícia Civil (PC) informou que as medidas iniciais foram tomadas pela equipe. A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.