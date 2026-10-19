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Norte do ES

Homem de 44 anos morre em acidente de moto em Linhares

Publicado em

19 out 2026 às 15:49
Motociclista morre após bater em pé de árvore em Linhares
Leitor A Gazeta
Um motociclista de 44 anos morreu após bater em uma árvore no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado caído em um canteiro. A identidade da vítima não foi divulgada.

O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A ocorrência é investigada pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).
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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Lama e terra

Chuva causa estragos em Muniz Freire e afeta abastecimento de água

Publicado em 19/10/2026 às 13:46
Chuva na madrugada de segunda-feira (19) provocou transtornos em Muniz Freire
Chuva na madrugada de segunda-feira (19) provocou transtornos em Muniz Freire Divulgação/ Prefeitura de Muniz Freire

A chuva que atinge o Espírito Santo nos últimos dias provocou deslizamentos de terra e transtornos em estradas, ruas e imóveis em Muniz Freire, na Região do Caparaó no Estado, na madrugada desta segunda-feira (19). Segundo a prefeitura, a Defesa Civil municipal registrou 50 milímetros de chuva. 


Os distritos de Menino Jesus e o interior de Piaçu foram as áreas mais afetadas. Houve acúmulo de lama em ruas, danos em estradas rurais, plantações e partes de residências. Trechos das rodovias ES 181 e ES 379 também ficaram cobertos de água e lama e passavam por desobstrução. A prefeitura informou que atua de forma integrada para prestar assistência às famílias atingidas.


As fortes chuvas também afetaram o sistema de saneamento. Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), as Estações de Tratamento de Água (ETAs) de Muniz Freire e Piaçu operam com vazão reduzida, o que pode provocar interrupções temporárias no abastecimento. A orientação é que os moradores economizem água até que o sistema seja normalizado.


O temporal durante a madrugada também causou problemas em estradas de Venda Nova do Imigrante, que chegaram a ficar interditadas. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sentido Vitória

Acidente com moto deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Publicado em 19/10/2026 às 11:16
Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vitória
Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vitória Leitor A Gazeta

Um acidente deixou o trânsito lento na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta segunda-feira (19). Imagens enviadas para A Gazeta mostram uma ambulância na linha verde e uma pessoa recebendo atendimento no local. Ao lado, uma moto aparece caída.

Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vitória
Acidente deixa trânsito lento na Terceira Ponte, sentido Vitória Ceturb-ES

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que ocorreram dois acidentes na Terceira Ponte. Um deles, às 10h30, entre duas motocicletas que bateram na traseira de um carro. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital. 


O outro acidente, às 11h10, não teve vítimas e envolveu três motocicletas que bateram entre elas, atingindo dois carros. A pista foi liberada por volta das 11h30.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Atenção!

ES recebe alerta amarelo de chuva intensa para 21 cidades; veja quais

Publicado em 19/10/2026 às 11:11

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 21 cidades do Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (19). O aviso é válido até as 23h59 de terça-feira (20). 


A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é baixo. 


Confira as cidades que receberam o alerta:


  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Governador Lindenberg
  7. Jaguaré
  8. Linhares
  9. Montanha
  10. Mucurici
  11. Nova Venécia
  12. Pedro Canário
  13. Pinheiros
  14. Ponto Belo
  15. Rio Bananal
  16. São Domingos do Norte
  17. São Gabriel da Palha
  18. São Mateus
  19. Sooretama
  20. Vila Pavão
  21. Vila Valério

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro de Lourdes

Mulher põe fogo em quarto de apartamento achando que namorado estava dentro, em Vitória

Publicado em 19/10/2026 às 10:15

Uma mulher de 40 anos foi presa após atear fogo no quarto de um apartamento na noite de domingo (18), no bairro de Lourdes, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, ela confessou que provocou o incêndio por acreditar que o namorado, de 39 anos, estava no cômodo. No entanto, o homem não estava no local.


Ainda de acordo com a Guarda Municipal, a equipe foi acionada inicialmente para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Conforme informações repassadas pelo Ciodes (190), uma mulher estaria gritando dentro de um apartamento.


Ao chegar ao endereço, os agentes perceberam fumaça preta saindo por uma das janelas do imóvel. Em seguida, uma moradora abriu o portão de acesso e permitiu a entrada da equipe.


Dentro do apartamento, os guardas foram recebidos pela suspeita, que afirmou que o namorado estaria no quarto em chamas. Os agentes entraram no cômodo e combateram o incêndio.


Após verificarem que o homem não estava no quarto, a mulher contou que havia ateado fogo no local por acreditar que o namorado estivesse ali. Uma garrafa de álcool e uma caixa de fósforos foram encontradas na área externa do quarto.


A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuada pelo crime de incêndio.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Homicídio

Jovem é assassinado a tiros por dupla em moto em Colatina

Publicado em 19/10/2026 às 09:19
Crime aconteceu no bairro São Miguel
Webert Mikael Lima Ramos, de 20 anos, foi morto a tiros no bairro São Miguel, em Colatina Crédito: Redes sociais | Leitor / A Gazeta

Um jovem de 20 anos, identificado como Webert Mikael Lima Ramos, foi morto a tiros na noite de domingo (18), no bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta passaram pelo local e dispararam cinco vezes contra ele.


A perícia da Polícia Científica foi acionada, recolheu o corpo da vítima e encontrou projéteis no local do crime. Ainda de acordo com a PM, equipes fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido.


Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tempo

Chuva e ventania derrubam árvores e interditam estradas em Venda Nova

Publicado em 19/10/2026 às 08:59
Queda de árvore e galhos na ES 166
Queda de árvore e galhos na ES 166 Crédito: Divulgação | Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

A chuva intensa e as rajadas de vento registradas durante a madrugada desta segunda-feira (19) derrubaram árvores e galhos e interditaram trechos de rodovias em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. As vias foram liberadas por volta das 8h, segundo a prefeitura.


Os bloqueios ocorreram na Rodovia Pedro Cola (ES 166), nos quilômetros 2 e 7, e na Estrada da Saúde. Equipes da Defesa Civil municipal e do Corpo de Bombeiros atuaram na remoção das árvores e na liberação do tráfego.


De acordo com a prefeitura, a madrugada foi marcada por uma tempestade, com chuva intensa e rajadas de vento. Não chovia no município na manhã desta segunda-feira.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cariacica

Acidente entre 2 caminhões deixa uma pessoa gravemente ferida no Contorno

Publicado em 19/10/2026 às 08:53

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta segunda-feira (19), no km 286 da BR 101, na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica. Um vídeo gravado no local mostra que a parte dianteira de um veículos, do lado do motorista, atingiu a traseira do outro caminhão. 


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a ocorrência foi registrada às 7h12. Outras três pessoas ficaram ilesas.


Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Por causa do acidente, as faixas 1 e 2 da pista no sentido Serra e a faixa 1 no sentido Cariacica foram interditadas. A ocorrência seguia em andamento até a última atualização desta matéria.

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Um dos caminhões ficou com a frente destruída Crédito: Chico Calente

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Norte do ES

Motorista morre após tentar ultrapassagem e bater em coqueiro, em Linhares

Publicado em 18/10/2026 às 19:53
SML de Linhares, no Norte do ES
SML de Linhares Douglas Abreu

Um motorista de 61 anos morreu após perder o controle da caminhonete que estava dirigindo e bater em um coqueiro. O acidente aconteceu na tarde de sábado (17) na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada. 


De acordo com a Polícia Militar (PM), ele tentou ultrapassar um caminhão, perdeu o controle e saiu da pista. Uma mulher estava no banco do passageiro e foi arremessada para fora do veículo. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Rio Doce.


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Sul do ES

Homem com mandado de prisão de Linhares é preso dentro de ônibus em Marataízes

Publicado em 18/10/2026 às 18:45
O crime ocorreu na Avenida Coqueiral Guaraná em Aracruz, norte do Espírito Santo.
Polícia Reprodução

Um homem de 48 anos foi preso na manhã deste domingo (18) dentro de um ônibus em Pontal da Barra, Marataízes, no Sul do Espírito Santo. 


De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu após após os militares receberem informações do Serviço de Inteligência do 16º Batalhão da PM de que um homem com mandado de prisão em aberto estava dentro desse ônibus. Os agentes foram ao local e o encontraram dentro do coletivo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim. 

 

A Polícia Civil (PC) informou que foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares. Após os procedimentos, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Prejuízo

Ônibus de cantor é invadido e tem fios de cobre furtados em Nova Venécia

Publicado em 18/10/2026 às 16:20
Ônibus foi furtado e vandalizado Gabriel Sabadim

O ônibus do cantor Gabriel Sabadim foi alvo de invasão e furto de fios de cobre. De acordo com ele, o ônibus estava estacionado em um lote no bairro São Francisco, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A suspeita dele é de que o crime tenha acontecido na quinta-feira (15), pelo o relato de testemunhas na região, mas o motorista que presta serviços para ele notou o ocorrido no sábado (17) e informou ao cantor. 


Em entrevista concedida à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o cantor relatou que o prejuízo pode chegar a R$ 20 mil. Além disso, o veículo foi alvo de vandalismo e teve a estrutura interior danificada. Ele também postou um vídeo em suas redes sociais relatando o ocorrido. 


A Polícia Civil (PC) informou que as medidas iniciais foram tomadas pela equipe. A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.


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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi

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