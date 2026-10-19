Acidente com moto deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Um jovem de 20 anos, identificado como Webert Mikael Lima Ramos, foi morto a tiros na noite de domingo (18), no bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta passaram pelo local e dispararam cinco vezes contra ele.





A perícia da Polícia Científica foi acionada, recolheu o corpo da vítima e encontrou projéteis no local do crime. Ainda de acordo com a PM, equipes fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

