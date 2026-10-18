Apoiadores de Lula fazem ato unificado em Vitória pelo candidato do PT

Enquanto ainda estavam concentrados na Assembleia, a Avenida Américo Buaiz não tinha sido imediatamente interditada pela Guarda Municipal, e uma das faixas no sentido Centro foi ocupada pelos participantes assim que parou de chover, por volta das 15h45. A deputada estadual reeleita Camila Valadão, em discurso no carro de som, fez uma reclamação sobre a ausência das autoridades para organizar o trânsito. A Guarda Municipal apareceu quando começou a movimentação para a Praça do Papa.





Convocada por movimentos estudantis e organizações políticas, a manifestação tem como pautas "a defesa da democracia e dos direitos sociais" e reiteira o apoio a Lula. O encontro integra a programação de mobilizações políticas previstas para o domingo no Espírito Santo, que teve pela manhã uma carreata na Região 5 de Vila Velha, que inclui a Grande Terra Vermelha.