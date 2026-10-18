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Eleições 2026

Apoiadores de Lula fazem ato unificado em Vitória pelo candidato do PT

Os participantes começaram a seguir, por volta das 16h30, na direção da Praça do Papa, também na Enseada do Suá, ocupando a pista no sentido Centro de Vitória

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2026 às 16:47

Apoiadores da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão reunidos, na tarde deste domingo (18), para um ato unificado que se concentrou às 15h em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, em Vitória. O evento começou com o tempo nublado, uma forte chuva teve início por volta das 15h15 e durou cerca de 30 minutos. Os participantes começaram a seguir, por volta das 16h30, na direção da Praça do Papa, também na Enseada do Suá, ocupando a pista no sentido Centro de Vitória.


Passeata pró-Lula segue em direção a Praça do Papa, em Vitória
Passeata pró-Lula segue em direção a Praça do Papa, em Vitória Letícia Orlandi

Enquanto ainda estavam concentrados na Assembleia, a Avenida Américo Buaiz não tinha sido imediatamente interditada pela Guarda Municipal, e uma das faixas no sentido Centro foi ocupada pelos participantes assim que parou de chover, por volta das 15h45. A deputada estadual reeleita Camila Valadão, em discurso no carro de som, fez uma reclamação sobre a ausência das autoridades para organizar o trânsito. A Guarda Municipal apareceu quando começou a movimentação para a Praça do Papa.


Convocada por movimentos estudantis e organizações políticas, a manifestação tem como pautas "a defesa da democracia e dos direitos sociais" e reiteira o apoio a Lula. O encontro integra a programação de mobilizações políticas previstas para o domingo no Espírito Santo, que teve pela manhã uma carreata na Região 5 de Vila Velha, que inclui a Grande Terra Vermelha.

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