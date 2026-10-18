Apoiadores de Lula se concentram em ato unificado em frente à Assembleia

Apoiadores da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começam a se juntar, na tarde deste domingo (18), a um ato unificado em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, em Vitória. O evento começou com o tempo nublado, mas uma forte chuva teve início por volta das 15h15.





A Avenida Américo Buaiz ainda não foi interditada pela Guarda Municipal, mas uma das pistas no sentido Centro foi ocupada pelos participantes assim que parou de chover, por volta das 15h45. A deputada reeleita Camila Valadão, em discurso no carro de som, fez uma reclamação sobre a ausência das autoridades para organizar o trânsito.





Convocada por movimentos estudantis e organizações políticas, a manifestação tem como pautas "a defesa da democracia e dos direitos sociais" e reiteira o apoio a Lula. O encontro integra a programação de mobilizações políticas previstas para o domingo no Espírito Santo, que teve pela manhã uma carreata na Região 5 de Vila Velha, que inclui a Grande Terra Vermelha.