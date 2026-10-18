Eventos pró-Lula têm carreata em Vila Velha e ato unificado em Vitória neste domingo

A manhã deste domingo (18) foi marcada por uma carreata do Partido dos Trabalhadores (PT) na Região 5 de Vila Velha, que inclui a Grande Terra Vermelha. O encontro integrou a programação de mobilizações políticas previstas para o dia no Espírito Santo em apoio à candidatura ao presidente Lula (PT), que busca a reeleição.





Às 15h, em Vitória, será realizado um ato unificado em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, em Vitória. Convocada por movimentos estudantis e organizações políticas, a manifestação tem como pautas a defesa da democracia e dos direitos sociais e reiteira o apoio a Lula.