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Eleições 2026

Eventos pró-Lula têm carreata em Vila Velha e ato unificado em Vitória neste domingo

Mobilização em Vila Velha aconteceu pela manhã. Encontro na Capital está marcado para as 15h, em frente à Ales

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 12:16

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

18 out 2026 às 12:16
Manifestação organizada pelo PT reuniu participantes em uma carreata na Região 5 de Vila Velha, na manhã deste domingo (18)
Manifestação organizada pelo PT reuniu participantes em uma carreata na Região 5 de Vila Velha, na manhã deste domingo (18) Divulgação/PTES

A manhã deste domingo (18) foi marcada por uma carreata do Partido dos Trabalhadores (PT) na Região 5 de Vila Velha, que inclui a Grande Terra Vermelha. O encontro integrou a programação de mobilizações políticas previstas para o dia no Espírito Santo em apoio à candidatura ao presidente Lula (PT), que busca a reeleição.


Às 15h, em Vitória, será realizado um ato unificado em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, em Vitória. Convocada por movimentos estudantis e organizações políticas, a manifestação tem como pautas a defesa da democracia e dos direitos sociais e reiteira o apoio a Lula.

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