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Eleições 2026

Três locais de votação no ES mudam de endereço para o 2º turno; veja onde

Alterações de seções eleitorais ocorreram por causa de reformas em escolas; confira os novos endereços

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2026 às 11:56

Três locais de votação no Espírito Santo tiveram os endereços alterados para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para o próximo domingo (25). O segundo turno terá votação para os cargos de governador do Espírito Santo e presidente da República.


Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as mudanças ocorreram por causa de reformas em escolas nos municípios de Ibatiba, Itaguaçu e Ibitirama, no interior do Estado.


O Espírito Santo tem 1.767 locais de votação. De acordo com o TRE-ES, os demais endereços não sofreram alterações para o segundo turno.

Veja quais locais de votação mudaram no ES

Ibatiba, na Região do Caparaó

As seções eleitorais que funcionavam na Escola Eunice Silveira passarão a funcionar na Escola Helena Valadão.


Ibitirama, na Região do Caparaó

As seções eleitorais da Escola Eliza Pacheco serão transferidas para o CEMEI Maria Lemos Faleiro.


Itaguaçu, na Região Norte

As seções eleitorais que funcionavam na EMEF Padre Alonso serão transferidas para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, em Palmeira de Santa Joana.

O TRE-ES informou que serão instaladas faixas no entorno dos antigos locais de votação para orientar os eleitores sobre os novos endereços.

Como consultar o local de votação

Para tirar as dúvidas sobre onde comparecer para votar no segundo turno das Eleições 2026, é recomendado consultar o local de votação e a seção eleitoral antes de sair de casa. Isso pode ser feito de diferentes maneiras.


A forma mais rápida é por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas lojas Apple Store e Play Store. A ferramenta funciona para todos os eleitores, independentemente de terem realizado a coleta biométrica ou não. 


Ao acessar o app, basta clicar em "Onde Votar" para identificar o local de votação, bem como a zona e a seção eleitorais. Na aba "Mais opções", o e-Título permite baixar o documento em formato PDF. Esse conteúdo pode ser impresso em papel comum ou compartilhado digitalmente.


Também é possível realizar a consulta diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No portal, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral para localizar os dados de sua zona e seção. 


Para as buscas, tanto no site quanto no aplicativo, o cidadão precisa informar o número do título de eleitor ou o CPF, além de dados complementares, como o nome da mãe e a data de nascimento, conforme o serviço utilizado.

No país

Em todo o país, a Justiça Eleitoral mudou o local de votação de 2.033 seções eleitorais, segundo levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na manhã deste domingo (18).


As alterações foram motivadas por situações como reformas, problemas de acessibilidade, falta de energia elétrica e danos provocados por chuvas.


Com informações do g1 ES

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