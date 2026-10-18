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Verde, amarelo e vermelho: veja como foi ato pró-Lula em Vitória

No ato, muitos apoiadores usaram a camisa amarela e portaram bandeiras do Brasil, bem como a tradicional vermelha do partido

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 19:22

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 out 2026 às 19:22

Camisas em verde, amarelo e vermelho marcaram o ato de mobilização em apoio à reeleição do presidente Lula (PT) realizado neste domingo, em Vitória. O encontro começou às 15h em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, e às 16h35 a caminhada do grupo começou em direção à Praça do Papa. 


O "Bora Lula", encontro de apoiadores do presidente Lula, reuniu vários atos que estavam sendo programados para o domingo. Um deles foi organizado pelo diretório central dos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o DCE.


A mobilização que começou no sábado nas redes sociais com apoiadores de Lula postando fotos usando a camisa do Brasil ganhou as ruas. No ato, muitos apoiadores usaram a camisa amarela e portaram bandeiras do Brasil, bem como a tradicional vermelha do partido. Famílias, idosos, crianças e estudantes marcaram presença.


O movimento começou debaixo de chuva forte e interrompeu inicialmente uma faixa da avenida Américo Buaiz, sentido Centro, e em seguida duas faixas foram ocupadas pelo público. Sem a presença da Guarda Municipal, a organização para liberar o trânsito estava sendo feita pelos próprios organizadores do evento.


A ausência da Guarda foi criticada pela deputada estadual reeleita Camila Valadão (Psol). Contudo, a corporação compareceu, em número reduzido, no momento em que o ato seguiu para a Praça do Papa. Já a vereadora de Vitória Karla Coser, eleita deputada estadual, avisou sobre outra manifestação marcada para sábado (24), na Praça do Papa, às 15 horas, para subirem a Terceira Ponte.

Também marcaram presença o senador Fabiano Contarato (PT) e o deputado federal Helder Salomão (PT), que ficou em terceiro na disputa do governo do Estado. Representantes de entidades sindicais também tiveram momentos de fala. Na Praça do Papa, Helder, que assumiu a campanha de Lula no Espírito Santo, pediu mobilização dos apoiadores para comparecerem e levaram mais gente para o ato do próximo sábado.


Muitos manifestantes portavam cartazes em defesa da democracia, dos estudantes, dos direitos das mulheres e contra a interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao anoitecer, uma multidão fez um mar iluminado na Praça do Papa com a luz dos celulares.

Multidão usa os celulares para iluminar a Praça do Papa
Multidão usa os celulares para iluminar a Praça do Papa Fernando Madeira
Família no ato

Camila Estrelo, de 16 anos, veio de Itaguaçu, na região Serrana do Estado, junto com a mãe, a agente comunitária de saúde Cintia Estrelo e o irmão, Igor Martins, de 29 anos, veterinário. A família toda portava cartazes em defesa da escala 5x2, das mulheres e também da soberania nacional.

Igor Martins, Yohana Estrelo e Cintia Estrelo levaram cartazes para a manifestação
Igor Martins, Yohana Estrelo e Cintia Estrelo levaram cartazes para a manifestação Leticia Orlandi

O encontro deste domingo em Vitória  contou com a apresentação da banda Herança Negra e de Karolla DJ. 


Mais cedo, no domingo pela manhã, uma carreata foi realizada em Terra Vermelha por dirigentes do PT na mobilização em favor do presidente.


Na terça-feira (13) também houve mobilização na Ufes. No domingo passado (11), outro ato foi realizado em frente da Ales.

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