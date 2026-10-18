Verde, amarelo e vermelho: veja como foi ato pró-Lula em Vitória

Camisas em verde, amarelo e vermelho marcaram o ato de mobilização em apoio à reeleição do presidente Lula (PT) realizado neste domingo, em Vitória. O encontro começou às 15h em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, e às 16h35 a caminhada do grupo começou em direção à Praça do Papa.





O "Bora Lula", encontro de apoiadores do presidente Lula, reuniu vários atos que estavam sendo programados para o domingo. Um deles foi organizado pelo diretório central dos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o DCE.





A mobilização que começou no sábado nas redes sociais com apoiadores de Lula postando fotos usando a camisa do Brasil ganhou as ruas. No ato, muitos apoiadores usaram a camisa amarela e portaram bandeiras do Brasil, bem como a tradicional vermelha do partido. Famílias, idosos, crianças e estudantes marcaram presença.



